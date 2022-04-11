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Низкий спрос, конкуренция и скудные гонорары: как проросийских звезд наказали рублем

11 апреля 2022, 03:46

Последствия санкций против РФ "рупоры Кремля" ощутят на себе уже этим летом.

Гонорары пропутинских артистов упали вдвое после начала полномасштабной войны в Украине / Коллаж

Два года пандемии покажутся топовым российским артистам, которые поддерживают кровавую политику путина, настоящим раем. Если тогда им удавалось сохранить свои заработки выступлениями на частных вечеринках, то теперь, благодаря санкциям против РФ, про миллионные гонорары в валюте можно забыть.

По данным КП, ценник звезд в среднем упал вдвое - экономика россии стремительно катиться в пропасть, на мировые сцены путинистам путь заказан, выступления они могут проводить лишь в Турции, российский курортах и оккупированном Крыму, да и позволить себе билет на их концерт теперь сможет далеко не каждый россиянин.

Баста, Руки Вверх, Киркоров, Билан, выступления которых ранее стоили от 3-4 млн. руб. ($37-50 тысяч), Григорий Лепс (от 5-6 млн. руб. ($62-74 тысяч) и прочие "дорогие" звезды уже этим летом могут смело делить ценник на два. Иначе с конкуренцией им не справиться - звезд много, а денег у населения становится все меньше. К тому же серьезную конкуренцию им составляют кавер-бэнды, ценники которых гораздо ниже.

"Многие заказчики, клиенты event-агентств и организаторы частных мероприятий уменьшили бюджеты. Они запрашивают артистов, гонорар которых в среднем до 1 500 000 рублей. У тех артистов, у которых гонорар чуть повыше - работы стало меньше. И сейчас тот, кто более лоялен и пластичен в данном вопросе, получает больше работы", - пишут представители агентства All Star Media.

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Ранее путинскую пропагандистку Бузову "нагрели" на 1 миллион рублей на французском курорте в Куршевеле.

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