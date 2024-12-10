Нино Катамадзе раскрыла подробности своего непубличного брака

Грузинская дива рассказала, благодаря чем она и ее муж остаются счастливыми вместе.

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Нино Катамадзе личная жизнь - Нино Катамадзе раскрыла секрет успешного брака / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ninokatamadze.official

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Нино Катамадзе замужем 18 лет

Единственным секретом успешного брака знаменитость считает взаимоуважение

Грузинская певица Нино Катамадзе личную жизнь не скрывает, но предпочитает не говорить о ней много. Известно, что уже 18 лет она замужем за грузинским хирургом Давидом (Дато) Лоладзе, вместе с которым воспитывает сына.

Почти 20 лет - серьезный срок, учитывая публичность артистки. Однако Нино и Дато удается сохранить брак благодаря простому правилу, установленному в их семье.

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Об этом Катамадзе рассказала в интервью для Суспільне Одеса. Взаимоуважение - главный элемент любых отношений, убеждена звезда.

"Единственный секрет – это уважать личное пространство и обязательно любить ту профессию, которую проживает и которая радует вашу половинку", - говорит Нино Катамадзе.

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Кто такая Нино Катамадзе? Нино Катамадзе - грузинская джазовая певица. Выпустила 8 студийных альбомов. В 2019 назвала рф страной-оккупантом и отказалсь от выступлений там. В 2022 году поддержала Украину в ее противостоянии российской агрессии.

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