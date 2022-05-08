Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине / instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе упрекнула власти Грузии в неоднозначности по отношению к войне в Украине, рассказала о волонтерской деятельности, а также что думает про артистов, которые предпочитают молчание действию.

Так в интервью для ФактиICTV артистка рассказала, что жизнь народа Грузии тоже сильно изменилась, начиная с 24 февраля - дня в который началось полномасштабное вторжение рф в Украину.

Простые люди в Грузии, в отличие от властей, полностью на стороне Украины, и для них помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам - дело чести.

"Мне важно, что сейчас делает грузинский народ, потому что я стою рядом с народом. После 24 февраля в Грузии совершенно поменялся образ жизни. Мы создали фонд, у меня много друзей-волонтеров, мы ежедневно решаем какие-то проблемы, ежедневно собираемся. И это настолько народная поддержка нашим украинцам. Если честно, сейчас меня вообще не волнует, что делает правительство Сакартвело", - рассказала Катамадзе.

Также по мнению певицы артист не имеет права молчать, а тот, кто выбрал путь наименьшего сопротивления, не достоин внимания: "Война - это громкие и страшнейшие звуки взрывов, смерти, мучений людей. Душа человека, а тем более артиста, должна гореть от того, чтобы поддержать, посочувствовать детям, плакать вместе. Сделать все возможное, чтобы быть на стороне жизни. Я не хочу тратить время на тех людей, для кого молчание — это правильные шаги. Не хочется говорить о тех людях, для которых своя жизнь важнее, чем жизнь в справедливой и суверенной стране".

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Ранее Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина в интервью для Зіркового шляху отметила, что в российском шоубизнесе сейчас происходит раскол, что является для Украины хорошим признаком.

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