Никто даже не узнал: Байден в трусах с черепашками разгуливал по пляжу в США

СМИ узнали, что президент США устроил семейный отдых у своего дома в Рехобот-Бич, штат Делавер.

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Джо Байден на пляже в США / Джо Байден в США на пляже / Коллаж Главред, фото скриншот с видео DailyMail, ОП

Президент США Джо Байден удивил всех. Он приехал на пляж с супругой Джилл и их 22-летней внучкой Финнеган.

80-летний Главнокомандующий армией США для похода на пляж выбрал темные шорты с изображениями черепах, белую футболку, спортивную обувь.

Он надел кепку и черные очки. Очевидцы говорят, что президента на отдыхе сопровождало минимум охраны.

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Стоит отметить, что президент и его семья отдыхали под зонтиком от солнца среди толпы. Сначала Байден сидел на лежаке под зонтиком и читал книгу, затем переместил лежак под солнце и загорал.

СМИ узнали, что президент США устроил семейный отдых у своего дома в Рехобот-Бич, штат Делавер.

"В течение нашей карьеры мы с Джиллом мечтали купить дом у пляжа, куда мы сможем привезти всю семью. Нам очень повезло, что теперь мы можем это сделать, и с нетерпением ждем возможности провести время с семьей", – заявлял ранее Байден, пишет DailyMail.

В Сети шутят, что так Джо Байден готовится к важному заседанию НАТО.

Смотрите видео, как Джо Байден отдыхает в США на пляже:

Саммит НАТО 11-12 июля - что известно:

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит "многолетний пакет помощи" во время саммита НАТО. Он станет одним из трех главных решений, принятых по Украине во время саммита.

Стало известно, что Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией.

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