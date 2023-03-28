"Ничего не треснет?": выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФ

Ани Лорак решила нехило заработать на россиянах, которые уже окрестили ее предательницей.

Выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФ / скриншот YouTube

Певица Ани Лорак, концерты которой требуют отменить в РФ, "заломила" огромний ценник на места в зале не своем выступлении.

В сентябре она намерена дать концерт в Москве. Журналист Феликс Грозданов на своей страничке в Instagram обратил внимание на шокирующие цены за билеты на Ани Лорак.

В сети ужаснулись тому, что официальная цена на билеты достигает 600 тысяч рублей.

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"Увидел официальную стоимость ложи на сентябрьский концерт Ани Лорак в "Крокусе". 600 (шестьсот) тысяч рублей. Ничего не треснет?", - возмутился Грозданов.

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - заявил мэр города.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

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