УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Ничего не треснет?": выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФ

28 марта 2023, 18:15
Ани Лорак решила нехило заработать на россиянах, которые уже окрестили ее предательницей.
Ани Лорак
Выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФ / скриншот YouTube

Певица Ани Лорак, концерты которой требуют отменить в РФ, "заломила" огромний ценник на места в зале не своем выступлении.

В сентябре она намерена дать концерт в Москве. Журналист Феликс Грозданов на своей страничке в Instagram обратил внимание на шокирующие цены за билеты на Ани Лорак.

В сети ужаснулись тому, что официальная цена на билеты достигает 600 тысяч рублей.

видео дня

"Увидел официальную стоимость ложи на сентябрьский концерт Ани Лорак в "Крокусе". 600 (шестьсот) тысяч рублей. Ничего не треснет?", - возмутился Грозданов.

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - заявил мэр города.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:06

Чем печеные яблоки полезнее свежих: в чем секрет этого лакомства

18:59

Снимали ТикТок: кадыровцы устроили массовое ДТП на Крымском мостуВидео

18:54

Хотел жениться на любимой после победы: оккупанты жестоко убили украинского чемпионаВидео

18:42

В РФ утверждают, что под Москвой упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"Видео

18:15

"Ничего не треснет?": выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:02

Макияж, который отпугивает мужчин: 5 любимых женских трендов, которых стоит избегать

17:32

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения ГитлераВидео

17:28

"Позволит РФ закрепиться": Блинкен назвал "циничной ловушкой" призывы к прекращению огня в УкраинеВидео

17:27

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим и почему это происходит

Реклама
17:20

Заглянул под капот и обомлел: механик нашел неожиданную причину поломки авто

17:13

Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - PoliticoВидео

16:41

Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

16:34

Шторм будет валить с ног: на Украину надвигается опаснейший циклон - синоптикиВидео

16:28

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

16:20

Грозили отобрать детей: Лобода рассказала, как Киркорова заставили поддерживать Россию

16:17

Вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса - КулебаВидео

16:14

Приехал убивать украинцев: на Николаевщине ВСУ ликвидировали Шойгу из ХакасииВидео

16:08

"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяцВидео

15:49

Сыр фета: польза и вред для организмаВидео

15:43

"Пьют, устраивают вечеринки": что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на ЗакарпатьеВидео

Реклама
15:37

Оккупированные территории остаются за РФ: в ОП раскритиковали "мирный план" Китая

15:36

Неоспоримая польза: зачем в CCCР белили бордюры и деревья

15:23

Разногласия во взглядах: украинский телеведущий разорвал все отношения с холостяком ТопольскимВидео

15:18

Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запретыВидео

15:13

ВСУ "перемололи" 650 тысяч оккупантов: РФ негде брать качественный резерв - эксперт

15:10

Что выдает возраст женщины: какие признаки могут за секунду указать на возраст

15:08

Иран и Армения становятся главными партнерами российской агрессии

15:08

Как кошка: гигантская крыса взобралась на мужчину в метроВидео

14:54

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

14:51

Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

14:47

Российский актер и звезда советского кино скончался в нищете

14:42

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

14:40

Цены на автогаз в Украине резко изменились: какая ситуация на заправкахВидео

14:39

Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецептВидео

14:36

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

14:21

Звезда "Властелина колец" тайно стал отцом во второй раз

14:13

Притула рассказал, почему не стал отцом в четвертый разВидео

14:05

Россия поплатится за войну против Украины: США поддержали спецтрибунал для РФ

13:53

Омолаживающие и целительные свойства порадуют: почему нужно пить куриный бульон

13:44

Появились новообразования: Настя Каменских экстренно отменяет концертыВидео

Реклама
13:43

Засыпало снегом и ударил мороз: в Украине температура опустилась до -14 градусовВидео

13:33

Назвал Путина "умным человеком, который хотел мира": Трамп сморозил новое скандальное заявлениеВидео

13:25

Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного МеркурияЭксклюзив

13:15

Навострил лыжи: скандального митрополита Павла подловили на оформлении загранпаспортаВидео

12:56

Как отстирать очень грязные носки: 3 способа, которые улучшат вид вещей до неузнаваемости

12:27

Разобрали на детали: президент "Мотор Сичи" во время войны запретил передавать вертолет для ГУРВидео

12:26

Жизнь может измениться в корне: почему нельзя использовать чужую расческу

12:23

Им покоряется успех: топ-6 женских имен, чьи владелицы стремятся преуспетьВидео

12:18

От имений до конюшен: журналисты показали состояние Шуфрича на сотни миллионовВидео

12:15

Блондинка в ярком бикини: пышнотелая Селена Гомес показала сочные изгибы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять