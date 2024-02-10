Ни одного поста в соцсетях: пока РФ убивает украинцев, Димопулос наслаждается семинарами россиянина

Санта Димопулос отправилась в Стамбул послушать коуча из России.

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Димопулос "счастлива" приехать на курсы к россиянину / Коллаж Главред, скриншот Instagram/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос удивила своими Instagram-сториз. В то время, как Россия нанесла тяжелейший удар по Харькову, где погибло несколько человек, Димполус опубликовала сториз, как приехала на семинар к коучу из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Санта Димопулос уже давно не публикует правду о том, что происходит в Украине. На этот раз певица решила похвастаться посещением российского наставника, который платит налоги в казну своей террористической России.

Димопулос на курсах у россиянина / Скриншот Instagram/santadimopulos

"Мастер человеческой распаковки", - написала Димополус на русском языке.

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Счастливая Димопулос предвкушает встречу с российским коучем / Скриншот Instagram/santadimopulos

К слову, лента Димопулос выглядит вполне красиво и экзотично. Там давно не было постов о войне, а ее последние высказывания в стиле "все есть любовь" - отчаянно напоминают посты предательницы Лорак.

Счастливая мирная жизнь Санты Димопулос / Скриншот Instagram/santadimopulos

Кроме того, она не в первый раз попадает в скандалы, связанные с россиянами. В частности, то она позирует для российского фотографа, то развлекается на вечеринке жены российского олигарха. И вот теперь - российский тренер.

Напомним, ранее Димопулос на Бали анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.

Напомним, ранее шоумен Андрей Джеджула снова заговорил относительно своей бывшей жены Юлии Леус и опеки над общей их дочерью Адель.

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