Нежное сердце музыки: как сейчас выглядит абсолютный рекордсмен Евровидения Сальвадор Собрал

В 2017 году он получил наибольшее количество баллов за всю историю Евровидения, но это едва не стоило ему жизни.

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Сальвадор Собрал одержал оглушительную победу на Евровидении-2017 / instagram.com/salvadorsobral.music, instagram.com/eurovision2017kyiv

В 2017 на Евровидении, которое состоялось в Киеве благодаря победе певицы Джамалы в 2016 году, португальский певец Сальвадор Собрал одержал победу. Артист выступил с трогательной песней "Amar pelos dois", которую для него написала его сестра Луиза.

В конкурсе Собрал установил абсолютный рекорд: на финальном голосовании его выступление набрало целых 758 баллов - результат, которого прежде никому не удавалось достичь. К тому же Сальвадор принес Португалии первую победу за всю историю Евровидения.

Концертный номер португальского певца не отличался эпатажем, ярким шоу или экстравагантными костюмами. На сцене стоял лишь он - трогательный, в огромном пиджаке и с забавным хвостиком на макушке. Зрители и жюри отдали Собралу свои голоса исключительно за его неповторимый вокал и харизму.

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Сальвадор Собрал принимал участие в Евровидении-2017 на особых условиях: из-за слабого здоровья он не принимал участие в репетициях, и выступил сразу на генеральном прогоне, а затем - в полуфинале. Артист прошел в гранд-финал, а затем - одержал победу с оглушительным успехом.

Через четыре месяца после Евровидения певец попал в реанимацию из-за врожденного порока сердца. Он ожидал пересадки жизненно важного органа, и в декабре 2017 года наконец получил здоровое сердце.

Сальвадор Собрал - абсолютный рекордсмен и победитель Евровидения-2017 / instagram.com/salvadorsobral.music

2017 год был удачным для Сальвадора - победа на Евровидении и улучшения в здоровье открыли для артиста новые горизонты. Сегодня Собрал - популярный в Европе певец. Он активно гастролирует, и уже сейчас его концертный график распланирован до конца ноября 2023 года.

Как Сальвадор Собрал выглядит сейчас / instagram.com/salvadorsobral.music

Смотрите выступление Сальвдора Собрала на Евровидении-2017 с песней "Amar pelos dois":

Напомним, первый полуфинал конкурса Евровидение-2023 с песней, которая "объединяет страны музыкой", открыла Юлия Санина - фронтвумен The Hardkiss мощно исполнила трек под названием "Маяк".

Также своим трогательным выступлением довела до слез зрителей Евровидения-2023 украинская певица Alyosha, которая представляла нашу страну на конкурсе в 2010 году. Под звуки сирен воздушной тревоги она в дуэте с Ребеккой Фергюсон исполнила хит группы Duran Duran.

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