"Нежная моя": Сергей Жадан огорошил публичным обращением к Кристине Соловий

Украинская известная певица Кристина Соловий прокомментировала пост своего бывшего возлюбленного Сергея Жадана, который сейчас служит в ВСУ.
На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал скриншот публикации из российских пропагандистских СМИ: "Пропавший Сергей Жадан вернулся домой после трудового рабства".
"Пахнет новыми стихотворениями", – отметила Соловий в комментариях.
На комментарий Жадан отреагировал с улыбкой.
"Мир давно не меняется, нежная моя", – отметил Сергей.
Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
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Отметим, недавно Сергей Жадан присоединился к рядам ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию. На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.
А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.
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