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"Нежная моя": Сергей Жадан огорошил публичным обращением к Кристине Соловий

Элина Чигис
4 октября 2024, 11:40
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Сергей Жадан удивил своим ответом Кристине Соловий.
Сергей Жадан, Кристина Соловий
Сергей Жадан назвал Кристину Соловий нежной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan/, instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Украинская известная певица Кристина Соловий прокомментировала пост своего бывшего возлюбленного Сергея Жадана, который сейчас служит в ВСУ.

На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал скриншот публикации из российских пропагандистских СМИ: "Пропавший Сергей Жадан вернулся домой после трудового рабства".

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"Пахнет новыми стихотворениями", – отметила Соловий в комментариях.

Сергей Жадан инфографика
Сергей Жадан инфографика / Главред

На комментарий Жадан отреагировал с улыбкой.

"Мир давно не меняется, нежная моя", – отметил Сергей.

Сергей Жадан удивил ответом
Сергей Жадан удивил ответом / фото: скрин x.com/serhiy_zhadan
Кристина Соловий
Кристина Соловий / инфографика: Главред

Кто такой Сергей Жадан?

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".

Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Сергей Жадан - последние новости по теме

Отметим, недавно Сергей Жадан присоединился к рядам ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию. На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.

А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.

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