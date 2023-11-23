"Несет грешное": Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале

Украинская певица Анастасия Приходько сильно возмутилось поддержкой актером Богданом Бенюком экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.

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Как говорит Настя Приходько, ссоры вокруг языка сейчас не ко времени / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская певица Анастасия Приходько в довольно жесткой манере высказала свое мнение по поводу языкового скандала с экс-нардепом и лингвистом Ириной Фарион, которую накануне поддержал легенда украинского театра и кино Богдан Бенюк. Как заявила артистка в интервью Славе Демину, позицию Фарион она считает позорной.

"Мне кажется, если ты хочешь привлечь к себе внимание ты должен поднять языковой вопрос. Эти ссоры сейчас не ко времени. Нам нужно страну удержать, ребят сохранить, а они начинают со своим языковым вопросом", – говорила Приходько

К тому же, артистка подчеркнула, что, мол, украинским защитникам и защитницам теперь не захочется переходить на украинский язык в знак протеста против заявлений Фарион и Бенюка.

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"Она сделала другую вещь. Люди принципиально потом стали говорить по-русски. И они не хотели переходить на украинский благодаря таким, как Ирина Фарион. И мы все видели в TikTok, когда говорят: "А, если я не защищаю, то откройте границу, я русскоязычный, я поеду". Вот что делает Ирина Фарион. Она несет грешное вместе с Богданом Бенюком", – подытожила Приходько.

Скандальные высказывания Фарион

Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

После высказываний Фарион военные были разгневаны и набросились на нее. Однако языковед не нашла ничего лучше и пожаловалась ОП на военных. Она призвала наказать военных, которые нецензурно "послали" ее после замечаний насчет общения на русском языке на службе.

Во Львове многие студенты взбунтовались против Фарион и потребовали её увольнения. 15 ноября стало известно о том, что СБУ открыла дело на Фарион. Её подозревают по 4 статьям.

Скандальную Ирину Фарион затем по статье уволили из Львовской политехники. Поводом увольнения стало нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде.

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