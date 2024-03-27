Несчастный случай: обездвиженная Алена Шоптенко попала в больницу

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко оказалась в больнице из-за порванных связок коленного сустава.
На своей странице в Instagram Алена показала кадры, на которых предстает на костылях. Как оказалось, с ней случился несчастный случай.
"Я чувствовала, что давно стоило немного сбавить темп. Теперь у меня просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая две порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После – реабилитация два месяца", – сообщила Шоптенко.
Также хореограф призналась, что два месяца не сможет проводить занятия и мастер-классы.
"И в очередной раз убеждаюсь, что самое ценное – это здоровье и люди. Я безгранично благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить. Вывод: слушать себя и свое тело – это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому болезненному", – добавила Шоптенко.
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Отметим, ранее Елена Шоптенко показала самый счастливые моменты с любимым мужчиной - сыном Алексеем. Сын Алексей появился на свет в июне 2018 года в браке Алены с предпринимателем Алексеем Ивановым.
А также Алена Шоптенко показалась в изысканном наряде. Для фото хореограф примерила стилизованный белый смокинг, белую бабочку и темный кушак, из-за которых стала похожа на утонченного тореадора.
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