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Несчастный случай: обездвиженная Алена Шоптенко попала в больницу

Элина Чигис
27 марта 2024, 13:22обновлено 27 марта, 14:24
Алена Шоптенко рассказала, что два месяца не сможет танцевать и будет проходить реабилитацию.
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко рассказала о несчастном случае / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко оказалась в больнице из-за порванных связок коленного сустава.

На своей странице в Instagram Алена показала кадры, на которых предстает на костылях. Как оказалось, с ней случился несчастный случай.

"Я чувствовала, что давно стоило немного сбавить темп. Теперь у меня просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая две порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После – реабилитация два месяца", – сообщила Шоптенко.

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Также хореограф призналась, что два месяца не сможет проводить занятия и мастер-классы.

"И в очередной раз убеждаюсь, что самое ценное – это здоровье и люди. Я безгранично благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить. Вывод: слушать себя и свое тело – это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому болезненному", – добавила Шоптенко.

Алена Шоптенко - последние новости по теме

Отметим, ранее Елена Шоптенко показала самый счастливые моменты с любимым мужчиной - сыном Алексеем. Сын Алексей появился на свет в июне 2018 года в браке Алены с предпринимателем Алексеем Ивановым.

А также Алена Шоптенко показалась в изысканном наряде. Для фото хореограф примерила стилизованный белый смокинг, белую бабочку и темный кушак, из-за которых стала похожа на утонченного тореадора.

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