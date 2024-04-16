Непризнанная дочь Тома Круза становится настоящей красоткой: свежие фото

Сури Круз, 17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза, редко появляется на публичных мероприятиях и единственный способ увидеть, как же меняется дочь знаменитости - это фото папарацци.
По данным Page Six, им удалось сфотографировать улыбающуюся Сури Круз в Нью-Йорке с друзьями в преддверии своего 18-летия.
Круз выглядела точной копией мамы Кэти Холмс, когда проводила воскресенье вместе с группой своих подруг в Сохо.
Девушка, у которой день рождения 18 апреля, была одета в небрежный красный свитер с белыми вертикальными полосками, белую шелковую юбку и коричневые сандалии.
Свои темно-каштановые волосы она немного собрала и оставила их лежать свободными волнами, закрепив переднюю часть сзади двумя заколками.
Хотя пока неясно, как девочка-подросток проведет свой большой день рождения, скорее всего, оно будет не с ее знаменитым отцом Томом Крузом.
Посмотреть фото взрослой дочери Тома Круза и Кети Холмс можно тут
Кто такая Сури Круз
Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью.
Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.
ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.
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