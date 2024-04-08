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Неожиданное воссоединение: Цимбалару показала, как проводит время с бывшим мужем

Элина Чигис
8 апреля 2024, 14:32
Анастасия Цимбалару показала общий снимок с бывшим мужем и сообщила о рассказала, что они играют в одном спектакле.
Анастасия Цимбалару, Григорий Бокланов
Анастасия Цимбалару показалась с бывшим мужем на фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару, на удивление поклонников, показала фото с экс-мужем Григорием Боклановым. Еще недавно пара сообщила, что они развелись после двух лет брака.

На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала фото, на котором артисты позируют в военной форме. Цимбалару объяснила, что они вместе играют в одном спектакле. Снимок сделан в гримерке перед выходом на сцену.

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"Начинаем спектакль", - написала Анастасия.

По фото видно, что даже после развода пара смогла сохранить уважение друг к другу и без проблем вместе работают.

Цимбалару и Бокланов играют в одном спектакле
Цимбалару и Бокланов играют в одном спектакле / фото: скрин instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Кто такая Анастасия Цимбалару?

Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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Отметим, недавно известная певица Анна Тринчер и популярный блогер Александр Волошин развелись, о чем артистка сообщила в своих соцсетях.

А также ранее народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская официально развелись. Тищенко также рассказал, что экс-супруги остаются друзьями после 10 лет брака, они продолжат воспитывать сына.

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