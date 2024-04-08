Неожиданное воссоединение: Цимбалару показала, как проводит время с бывшим мужем

Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару, на удивление поклонников, показала фото с экс-мужем Григорием Боклановым. Еще недавно пара сообщила, что они развелись после двух лет брака.
На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала фото, на котором артисты позируют в военной форме. Цимбалару объяснила, что они вместе играют в одном спектакле. Снимок сделан в гримерке перед выходом на сцену.
"Начинаем спектакль", - написала Анастасия.
По фото видно, что даже после развода пара смогла сохранить уважение друг к другу и без проблем вместе работают.
Кто такая Анастасия Цимбалару?
Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.
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Отметим, недавно известная певица Анна Тринчер и популярный блогер Александр Волошин развелись, о чем артистка сообщила в своих соцсетях.
А также ранее народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская официально развелись. Тищенко также рассказал, что экс-супруги остаются друзьями после 10 лет брака, они продолжат воспитывать сына.
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