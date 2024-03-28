"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

Чуть больше девяти месяцев их брак продлился по документам. По факту - и того меньше.

https://stars.glavred.info/ne-povtoryayte-chuzhih-oshibok-reus-oficialno-razvelas-nalchadzhioglu-10553744.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус развелись - официальное заявление Реус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший муж Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встречался с украинской визажисткой Лилией Реус три года. В июне 2023 года пара решила узаконить свои отношения. Однако их семейное счастье продлилось недолго.

Уже в октябре стали появляться слухи о том, что пара распалась, а на новогодние праздники Налчаджиоглу и вовсе заявил, что разведен, и представил поклонникам новую избранницу. Меж тем в начале февраля Реус сообщила, что все еще является законной супругой бизнесмена.

Их расставание было тяжелым - визажистка писала грустные посты в своем блоге в Instagram, а новая любовница ее мужа пыталась публично с ней поскандалить.

видео дня

Сегодня Лилия Реус сообщила, что официально развелась с Муратом Налчаджиоглу. "Сегодня я официально разведена. На этом все... The end! От себя хочу добавить: берегите друг друга, цените друг друга, и не повторяйте чужих ошибок! И пусть Бог оберегает вас и направляет на праведный путь", - написала вторая бывшая жена турецкого бизнесмена.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус развелись - официальное заявление Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Личная жизнь звезд - последние новости:

Ранее Светлана Бабийчук, вдова Кузьмы Скрябина, рассказала про личную жизнь через девять лет после трагической смерти легендарного Андрея Кузьменко.

Также третья экс-жена Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как хотела принять постриг, и намекнула на новый роман. После ухода мужа и смерти сына в ее жизни настала темная полоса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред