"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

Бывший муж Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встречался с украинской визажисткой Лилией Реус три года. В июне 2023 года пара решила узаконить свои отношения. Однако их семейное счастье продлилось недолго.
Уже в октябре стали появляться слухи о том, что пара распалась, а на новогодние праздники Налчаджиоглу и вовсе заявил, что разведен, и представил поклонникам новую избранницу. Меж тем в начале февраля Реус сообщила, что все еще является законной супругой бизнесмена.
Их расставание было тяжелым - визажистка писала грустные посты в своем блоге в Instagram, а новая любовница ее мужа пыталась публично с ней поскандалить.
Сегодня Лилия Реус сообщила, что официально развелась с Муратом Налчаджиоглу. "Сегодня я официально разведена. На этом все... The end! От себя хочу добавить: берегите друг друга, цените друг друга, и не повторяйте чужих ошибок! И пусть Бог оберегает вас и направляет на праведный путь", - написала вторая бывшая жена турецкого бизнесмена.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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