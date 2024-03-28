УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

Анна Подгорная
28 марта 2024, 16:14
Чуть больше девяти месяцев их брак продлился по документам. По факту - и того меньше.
Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус с детьми
Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус развелись - официальное заявление Реус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший муж Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встречался с украинской визажисткой Лилией Реус три года. В июне 2023 года пара решила узаконить свои отношения. Однако их семейное счастье продлилось недолго.

Уже в октябре стали появляться слухи о том, что пара распалась, а на новогодние праздники Налчаджиоглу и вовсе заявил, что разведен, и представил поклонникам новую избранницу. Меж тем в начале февраля Реус сообщила, что все еще является законной супругой бизнесмена.

Их расставание было тяжелым - визажистка писала грустные посты в своем блоге в Instagram, а новая любовница ее мужа пыталась публично с ней поскандалить.

видео дня

Сегодня Лилия Реус сообщила, что официально развелась с Муратом Налчаджиоглу. "Сегодня я официально разведена. На этом все... The end! От себя хочу добавить: берегите друг друга, цените друг друга, и не повторяйте чужих ошибок! И пусть Бог оберегает вас и направляет на праведный путь", - написала вторая бывшая жена турецкого бизнесмена.

Лилия Реус развелась
Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус развелись - официальное заявление Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Личная жизнь звезд - последние новости:

Ранее Светлана Бабийчук, вдова Кузьмы Скрябина, рассказала про личную жизнь через девять лет после трагической смерти легендарного Андрея Кузьменко.

Также третья экс-жена Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как хотела принять постриг, и намекнула на новый роман. После ухода мужа и смерти сына в ее жизни настала темная полоса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

15:58 Украина
Украину зальет дождями и будет "штормить" ветром, некоторые села подтопит - синоптики

Украину зальет дождями и будет "штормить" ветром, некоторые села подтопит - синоптики

15:56 Синоптик
Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

14:35 Украина
Все главные новости

Популярное

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление 2969

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали 2953

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине 2753

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

«Напела на новый замок»: раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне 2636

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

Последние новости

17:02

Анастасия Приходько рассказала, от чего умер ее менеджер на концерте в Трускавце

16:39

Авдеевка может повториться: боец ВСУ оценил угрозу окружения важного города

16:30

Мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен: какое условие получения денег

16:29

Приметы 29 марта: что нельзя делать дома, чтобы не потерять здоровье

16:14

"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
15:58

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

15:56

Украину зальет дождями и будет "штормить" ветром, некоторые села подтопит - синоптики

15:42

Порошенко должен выгнать из фракции нардепа Княжицкого из-за связей с фсбшником, - эксперт

15:21

Война убила его родителей: сеть растрогало фото воина на руинах родного домаФото

Реклама
15:11

Настя Каменских поделилась редким кадром с Потапом

15:06

Звезда Голливуда отказалась играть россиянку: как отреагировали в Netflix

14:57

5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков

14:35

Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

14:23

"Ситуация на границе и торговля в агросекторе": Шмыгаль в Польше встретился с Туском

14:18

Российский певец Лазарев останавливает концертную деятельность

14:13

"Дичь": пьяная пассия бывшего мужа Ани Лорак публично обматерила его

14:06

Известный украинский футболист умер от рака после укуса клеща

13:57

Как увеличить урожай чеснока: простое, но очень хорошее удобрениеВидео

13:56

За что банки блокируют счета украинцам: что следует знать об этом

13:53

Свадьба века или фикция: инсайдер раскрыл правду про помолвку Леонардо Ди Каприо

Реклама
13:17

Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам

13:09

РФ выбрала новую цель для наступления: в 3 ОШБр назвали самую горячую точку фронта

13:07

Момент попал на видео: охранник Дуа Липы разбил телефон девушке фанатке на улицеВидео

13:05

Смерть на концерте Анастасии Приходько - подробности от полиции

12:48

Что случилось с Уильямом из-за рака у Кейт Миддлтон: детали

12:36

Женщина всю ночь спасала "ежика", но утром она узнала, что это за зверь

12:33

Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

12:24

Как назвать собаку-девочку: что делать, чтобы дать питомцу необычное имя

12:19

Чем можно заточить тяпку: простой способ, который выручит каждого дачникаВидео

12:09

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

12:02

Только самый умный найдет лестницу за 12 секунд: лучший способ проверить внимательность

12:00

Рубли не пахнут: предательница Ани Лорак пожалела россиян

11:59

Церковный праздник 29 марта: что нельзя делать в день святых мучеников

11:48

Наталья Сумская рассказала, как цыганка нагадала ее маме ребенка

11:40

"Ситуация напряженная": в 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ возле Авдеевки

11:35

Нужны друг другу: Светлаков прокомментировал роман с Верой Брежневой

11:08

Будут ли поднимать тарифы на свет в Украине: ответ Минэнерго

10:55

Китайский гороскоп на завтра 29 марта: Быкам - споры, Тиграм - проблемы на роботе

10:55

Гороскоп на апрель 2024: Росс назвал трех лузеров месяцаВидео

10:46

Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

Реклама
10:38

Деловой гороскоп на апрель-2024: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успех

10:37

Зачем класть топор в воду: полезный совет, о котором знает не каждый хозяин

10:24

Угроза ДРГ и новых ракетных ударов: Совет обороны Киева принял срочные решения

09:59

ВСУ применили новую тактику: немецкий топ-генерал оценил ситуацию на фронте

09:53

"Отношение как ко второму сорту": чемпионка-путинистка разнылась из-за "унижения" россиян

09:49

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

09:38

Гороскоп на завтра 29 марта 2024: Львам - непонимание, Стрельцам - неожиданный доход

08:59

Зря поднял вопрос мобилизации: блогер Волошин посетовал на недопонимание украинцами

08:31

В Одессе прогремели взрывы: что известно

08:14

Оккупанты продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру - ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять