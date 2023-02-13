Неожиданно "шарахнуло": российская певица оказалась в эпицентре землетрясения в Турции

Распутина рассказала, как она с мужем отдыхала на пляже, встала с лежака и почувствовала землетрясение.

Маша Распутина / uznayvse.ru

Российская певица Маша Распутина, которая активно поддерживает диктатора Путина и войну в Украине, рассказала о трагическом случаи в Турции.

После смертельного землетрясения, которое случилось в Турции, певица вспомнила, что когда-то у нее была недвижимость в этой стране.

Распутина решила ее продать давно, когда сама застала землетрясение во время пляжного отдыха.

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Певица заявила, что она с мужем отдыхала на пляже, встала с лежака и почувствовала землетрясение.

"Неожиданно "шарахнуло". Волна повторялась", - заявила Распутина росСМИ.

Из-за стресса за свою жизнь артистка побежала в сторону моря, решив, что там будет безопаснее всего находиться в такое время.

Все закончилось также неожиданно, как и началось.

"Сразу после этого с семьей решили продать дом в Турции", - сказала она.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии

Напомним, утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. Всего разрушено 20-50% зданий.

Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясений в Турции уже составляет более 30 тысяч человек. В Сирии по меньшей мере 4 тысячи человек погибли.

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