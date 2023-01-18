"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с Монастырским

В Броварах разбился вертолет на борту которого был министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другое руководство МВД. Украина до сих пор не может оправиться от трагедий и известная певица Тина Кароль не исключение.
Артистка шокирована из-за случившегося. Она сообщила, что лично была знакома с Монастырским и выложила совместное с ним фото.
Тина Кароль описала, каким она видела министра, и выразила соболезнования его семье.
"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье сочувствие", - написала Тина Кароль.
Руководство МВД погибло в Броварах - что известно
18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.
По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.
В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.
После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.
Другие новости о звездах:
- Разгоряченную Жизель Бюндхен застали наедине с потенциальным любовником
- "Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первых серьезных шалостях полуторагодовалого сына
- Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмы