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"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с Монастырским

18 января 2023, 20:42
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб 18 января в результате авиакатастрофы в Броварах.
Тина Кароль, Денис Монастырский
Тина Кароль отреагировала на гибель Дениса Монастырского / коллаж фото МВД Украины, Instagram

В Броварах разбился вертолет на борту которого был министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другое руководство МВД. Украина до сих пор не может оправиться от трагедий и известная певица Тина Кароль не исключение.

Артистка шокирована из-за случившегося. Она сообщила, что лично была знакома с Монастырским и выложила совместное с ним фото.

Тина Кароль описала, каким она видела министра, и выразила соболезнования его семье.

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье сочувствие", - написала Тина Кароль.

Тина Кароль и Монастырский
Тина Кароль отреагировала на гибель Дениса монастырского / Instagram

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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