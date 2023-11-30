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"Немного издевались насчет бороды": Козловский рассказал, как его встретили в армии

Дмитрий Видоменко
30 ноября 2023, 12:47
Появление на учениях мобилизованного украинского певца Виталия Козловского шокировало других бойцов, говорит сам исполнитель.
Виталий Козловский
Козловский говорит, что имел возможность как-то "отпетлять" от мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Известный украинский поп-певец (а ныне ‒ военнослужащий) Виталий Козловский рассказал о том, что его первое появление на учениях шокировало других бойцов. Об этом исполнитель рассказал 29 ноября в эфире "Армия FM".

"Как отнеслись побратимы, когда увидели такого звездного воина у себя в подразделении? Наверное, для них это был шок", – спросил у Козловского ведущий Сергец Гагарин.

"Я их не считал побратимами, потому что для меня побратимы – это те, с которыми мы пережили обстрел в Донецкой области, которых я показал в последнем видео под песню "Навкруги". А это, можно сказать, мои коллеги, с которыми мы проходили эти учения. Конечно, все были шокированы. И все были шокированы, что все в одинаковых условиях. У меня не было никаких привилегий. Более того, надо мной немного издевались в том понимании, что нужно было сбрить бороду. И чтобы вы понимали, мне брили бороду люди с бородой. Просто когда тебе твой ротный говорит, что тебе надо сбрить бороду, потому что такой приказ от высших пошел. Я принял все правила и исполнил приказ, – ответил артист", ‒ сказал он.

видео дня

К слову, Козловский говорит, что имел возможность как-то "отпетлять" от мобилизации.

"Можно было позвонить разным людям, которые бы "посодействовали" каким-то болезням и возможностям не служить. Но я себя где-то за полгода до того, как получить повестку и пойти служить, морально готовил, что я пойду", – заявил он.

Напомним, ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козлвский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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ВСУ Виталий Козловский новости шоу бизнеса война России и Украины
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