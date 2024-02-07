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Первой из аристократок: немецкая принцесса стала очень смелой звездой обложки Playboy

Алена Кюпели
7 февраля 2024, 22:15
37-летняя немецкая принцесса принимает пикантную позу на обложке немецкого журнала Playboy.
Принцесса показала себя во всей красе
Принцесса показала себя во всей красе / Коллаж Главред, фото Instagram/princess_xenia_of_saxony

Ксения Флоренс Габриэла Софи Айрис, принцесса Саксонская, вошла в историю, став первой представительницей аристократии, позировавшей для Playboy.

По информации Page Six, она рассказала журналу, что, по ее мнению, ее царственные предки "определенно одобрили бы это".

37-летняя немецкая принцесса принимает пикантную позу на обложке немецкого журнала Playboy за март 2024 года, накинув белую простыню на одну половину своего тела, оставив другую сторону полностью "босой".

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Но на другой фотографии она отказалась от "прикрытия", позируя у роскошного бассейна. На другом снимке, надев прозрачную белую юбку с разрезами до талии.

На третьей фотографии Ксения, чьим прапрапрадедом был Фридрих Август III, последний король Саксонии, носит белое боди и стягивает его вниз.

В сопроводительном интервью светская львица рассказала немецкому журналу Playboy, что хочет показать своими фотографиями, что "каждая женщина прекрасна такая, какая она есть".

Посмотреть на прекрасную принцессу можно тут

"Вам не обязательно соответствовать тенденциям или делать операции на своем теле только для того, чтобы доставить кому-то удовольствие", — сказала она журналу. "У меня есть растяжки, и я горжусь тем, что могу их показать".

Звезда реалити-шоу, которая в настоящее время снимается в сериале "B:Real – Real Celebrities, Real Life", рассказала журналу, что ей приходится "весь день бороться с предрассудками" из-за своего происхождения, а также из-за своего тела.

Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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