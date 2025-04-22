Известная украинская актриса впервые вышла замуж - первые детали

Кратко:
- Виталина Библив сделала признание о личном
- Что она старается скрывать
Украинская известная актриса Виталина Библив впервые рассказала о своем замужестве, о котором ранее молчала.
В интервью Маше Ефросининой Библив призналась, что состоит в официальном браке, а избранника она скрывает и не желает делиться подробностями, но все же рассказала о своем новом статусе.
Когда именно знаменитость вышла замуж неизвестно, но в апреле прошлого года она засветила обручальное кольцо. Все же Виталина поделилась секретом крепких отношений – разговаривать друг с другом.
"Семейное - это только мое. Я так это все берегу! Мы со своим мужем друзья. Мы проговариваем с ним абсолютно все! У нас нет секретов. И это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все", - отметила Библив.
Смотрите видео интервью Виталины Библив:
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Кто такая Виталина Библив?
Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).
В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.
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