Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

Девушка перенесла изнуряющие операции и боль, чтобы стать на несколько сантиметров выше.

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Модель из Германии перенесла тяжелейшие операции / Коллаж Главред, фото Instagram/heresiafischer

Модель Терезия Фишер из Гамбурга прошла через изнурительные операции, чтобы прибавить к своему росту 13 дополнительных сантиметров.

Модель, потратившая более 128 000 фунтов стерлингов на две операции по удлинению конечностей, утверждает, что пойти на операцию ее убедил бывший муж, пишет The Daily Mail.

Раньше ее рост был 167 сантиметров, но после обеих операций ее рост теперь составляет 180 см.

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31-летняя инфлюенсер утверждает, что эту идею придумал ее бывший муж Томас Беренд.

На фото - модель, которая удлинила себе ноги:

Модель заявила, что он сказал ей: "Терезия, ты знаешь, мне нравятся высокие дамы. Так что мне бы этого очень хотелось. Ты можешь быть на 14 сантиметров выше.

Она сказала, что никогда не знала о существовании операций по удлинению ног до предложения ее бывшего.

Терезия легла под нож во время своей первой операции по удлинению конечностей в возрасте 24 лет, чтобы увеличить ноги на 8 сантиметров.

Врачи вставили в ее большеберцовые кости регулируемые телескопические стержни и постепенно поворачивали их, пока ее ноги не стали длиннее.

Затем в марте прошлого года модели сделали еще одну операцию, чтобы во второй раз удлинить ноги еще на 5 см. Стоимость обеих процедур вместе составила более 128 000 фунтов стерлингов (почти 6 млн гривен).

Терезия и Томас впервые встретились в 2015 году и объявили, что расстаются в сентябре прошлого года, через шесть месяцев после ее второй операции.

Пара произнесла свои клятвы перед миллионами людей, поженившись в финале шоу "Топ-модель по-немецки" в 2019 году.

Как происходит удлинение ног

Хирургия заключается в переломе как минимум двух костей ноги пополам. Затем в каждый конец каждой бедренной или большеберцовой кости сверлят гвозди, которые в течение нескольких недель медленно разделяют магнитами, пока они не заживают естественным путем, в результате чего кость становится более длинной. Но во время этого процесса пациенты могут испытывать агонию и быть прикованными к инвалидному креслу, после чего потребуются месяцы физиотерапии.

Напомним, ранее знойную французскую модель Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни.

Также мексикано-американская актриса, звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета" и "Фрида", Сальма Хайек, которая славится своей молодостью и отсутствием безобразных подтяжек лица, показала чуть ли не первые признаки старения.

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