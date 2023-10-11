Некоролевское высочество: как Меган Маркл выглядит на случайных фото

Жена принца Гарри Меган Маркл всячески старается подчеркнуть, что британская королевская семья более не имеет на нее никакого влияния. Тем не менее она пользуется возросшей известностью для того чтобы вести активную светскую жизнь.
Практически каждое ее появление на официальном мероприятии в США, куда она с мужем бежала, сложив с себя королевские обязательства, сопровождается скандалом. При этом она не забывает подчеркнуть, что она - по-прежнему простая девчонка из Лос-Анджелеса.
Маркл не возражает, когда поклонники просят сфотографироваться с ней на улице. Не удивительно, что при этом она не всегда выглядит чопорной герцогиней Сассекской.
Так на странице американской ведущей и блогерши Джен Су в Instagram появился снимок с Меган Маркл. Во время девичника она наткнулась на жену принца Гарри, и сделала с ней сэлфи. При этом Су отметила, что между ними состоялась "абсолютно простая, супердружелюбная и приятная беседа".
В кадре Маркл в светлой рубашке в вертикальную полоску и с солнцезащитными очками широко улыбается в компании Джен и ее подруг.
Ранее стало известно, что Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений - герцогиня Сассекская довела футболиста и его жену до белого каления предположениями, что они сливают информацию про нее и принца Гарри прессе.
Также недавно в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл, которое она старалась тщательно скрыть от папарацци - в кадре герцогиня Сассекская веселится на вечеринке.
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