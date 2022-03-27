"Недолго вам осталось!": российские войска захватили дом Усика под Киевом

Александр Усик / Reuters

Российские оккупанты захватили дом украинского боксера и чемпиона мира Александра Усика в Ворзеле под Киевом.

Оккупанты организовали на территории имущества спортсмена свою мини-базу, о чем сообщили его жене односельчане.

Соответствующее сообщение Екатерина Усик выложила на своей странице в Instagram, добавив яростные пожелания захватчикам:

"Поживите в моем доме. Недолго вам осталось! Дон Дон Дон!".

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Напомним, ранее супруга украинского боксера Александра Усика поделилась в Instagram статьей известной преподавательницы в украинской школе сомелье Евгении Николайчук. В частности, Николайчук рассказала, что жители Крыма используют свои украинские паспорта, чтобы пользоваться всеми привилегиями, которые Европа сделала для беженцев из материковой части Украины.

Таких крымчан Евгения назвала "мр*зями", так как у них есть и паспорт РФ, чего они даже не скрывают.

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