"Недолго вам осталось!": российские войска захватили дом Усика под Киевом

Жена боксера сообщила подробности.
Российские оккупанты захватили дом украинского боксера и чемпиона мира Александра Усика в Ворзеле под Киевом.
Оккупанты организовали на территории имущества спортсмена свою мини-базу, о чем сообщили его жене односельчане.
Соответствующее сообщение Екатерина Усик выложила на своей странице в Instagram, добавив яростные пожелания захватчикам:
"Поживите в моем доме. Недолго вам осталось! Дон Дон Дон!".
Напомним, ранее супруга украинского боксера Александра Усика поделилась в Instagram статьей известной преподавательницы в украинской школе сомелье Евгении Николайчук. В частности, Николайчук рассказала, что жители Крыма используют свои украинские паспорта, чтобы пользоваться всеми привилегиями, которые Европа сделала для беженцев из материковой части Украины.
Таких крымчан Евгения назвала "мр*зями", так как у них есть и паспорт РФ, чего они даже не скрывают.
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