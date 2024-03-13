"Не знаю, что такое любовь": Бюрсин сделал скандальное заявление про Эрчел

Актер невольно раскрыл подробности романа настоящих "Серкана Болата и Эды Йылдыз".

https://stars.glavred.info/ne-znayu-chto-takoe-lyubov-byursin-sdelal-skandalnoe-zayavlenie-pro-erchel-10549820.html Ссылка скопирована

Керем Бюрсин признался, что никогда не был влюблен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thebursin, instagram.com/handemiyy

Турецкие актеры Керем Бюрсин и Ханде Эрчел расстались весной 2022 года, однако их поклонники до сих пор мечтают о воссоединении. По крайней мере так было до недавних пор.

Свежее интервью Бюрсина, кажется, вбило последний гвоздь в гроб его романа с Эрчел. В беседе с Dizi Medya он рассказал, что он - семейный парень, и давно мечтает стать мужем и отцом. При этом артист считает себя неисправимым романтиком, и верит в большую и чистую любовь.

Намерения прекрасные, но позже он заявил, что настоящих чувств в свои 36 лет все еще никогда и ни к кому не испытывал. "Я не знаю. Я был бы очень рад найти человека, который поможет мне определить, что такое любовь. Но я не знаю, что это такое", - говорит Бюрсин.

видео дня

Получается актер фактически подтвердил, что все его романы, включая отношения с партнершей по сериалу "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел, были не более чем пиаром. Такие слухи ходили и раньше, ведь новости про романы актера по подозрительному стечению обстоятельств появлялись тогда, когда в его карьере начинался новый проект. Но до недавних пор поклонники отказывались в это верить.

Кто такой Керем Бюрсин? Керем Бюрсин - турецкий актер и фотомодель. Наибольшую популярность ему принесли роли в сериалах "Постучись в мою дверь", "В ожидании солнца", "Дело чести". Был лицом брендов Lipton, Nike, Nescafé, H&M, Hublot и BMW. Часто появляется на обложках популярных глянцевых изданий.

Ранее известные украинские актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов объявили о разводе после двух с половиной лет официального брака. Всего пара была вместе 10 лет.

Также украинская певица Алина Гросу подтвердила, что вышла замуж во второй раз, и показала нового избранника. Новое романтичное фото появилось в блоге звезды в социальных сетях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.