"Не знаю, что такое любовь": Бюрсин сделал скандальное заявление про Эрчел

Турецкие актеры Керем Бюрсин и Ханде Эрчел расстались весной 2022 года, однако их поклонники до сих пор мечтают о воссоединении. По крайней мере так было до недавних пор.
Свежее интервью Бюрсина, кажется, вбило последний гвоздь в гроб его романа с Эрчел. В беседе с Dizi Medya он рассказал, что он - семейный парень, и давно мечтает стать мужем и отцом. При этом артист считает себя неисправимым романтиком, и верит в большую и чистую любовь.
Намерения прекрасные, но позже он заявил, что настоящих чувств в свои 36 лет все еще никогда и ни к кому не испытывал. "Я не знаю. Я был бы очень рад найти человека, который поможет мне определить, что такое любовь. Но я не знаю, что это такое", - говорит Бюрсин.
Получается актер фактически подтвердил, что все его романы, включая отношения с партнершей по сериалу "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел, были не более чем пиаром. Такие слухи ходили и раньше, ведь новости про романы актера по подозрительному стечению обстоятельств появлялись тогда, когда в его карьере начинался новый проект. Но до недавних пор поклонники отказывались в это верить.
Кто такой Керем Бюрсин?
Керем Бюрсин - турецкий актер и фотомодель. Наибольшую популярность ему принесли роли в сериалах "Постучись в мою дверь", "В ожидании солнца", "Дело чести". Был лицом брендов Lipton, Nike, Nescafé, H&M, Hublot и BMW. Часто появляется на обложках популярных глянцевых изданий.
Ранее известные украинские актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов объявили о разводе после двух с половиной лет официального брака. Всего пара была вместе 10 лет.
Также украинская певица Алина Гросу подтвердила, что вышла замуж во второй раз, и показала нового избранника. Новое романтичное фото появилось в блоге звезды в социальных сетях.
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