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"Не выдержало сердце": брат Марии Бурмаки умер от ран, полученных на фронте

Дмитрий Видоменко
4 января 2024, 14:31
Мария Бурмака сообщила, что ее брат Святослав, который защищал Украину с оружием в руках с начала полномасштабного вторжения, ушел из жизни.
Бурмака, брат
Брат Марии Бурмаки Святослав умер в ночь на 4 января / коллаж Главред, фото УНИАН и Instaram

Известная украинская певица и автор песен Мария Бурмака поделилась с украинцами в Instagram трагической новостью. В ночь с 3 на 4 января от ран, полученных на фронте, скончался ее младший брат ‒ боец ВСУ Святослав Бурмака.

"Сегодня ночью умер мой брат Святослав Бурмака. Сердечный приступ. Участник боевых действий. Он служил в 43 Отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила. Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава. О времени и месте захоронения я напишу позже ", - написала артистка.

Бурмака, Брат 2

Напомним, ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

видео дня

Позднее стало известно, что украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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Мария Бурмака новости шоу бизнеса
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