"Не выдержало сердце": брат Марии Бурмаки умер от ран, полученных на фронте

Известная украинская певица и автор песен Мария Бурмака поделилась с украинцами в Instagram трагической новостью. В ночь с 3 на 4 января от ран, полученных на фронте, скончался ее младший брат ‒ боец ВСУ Святослав Бурмака.
"Сегодня ночью умер мой брат Святослав Бурмака. Сердечный приступ. Участник боевых действий. Он служил в 43 Отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила. Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава. О времени и месте захоронения я напишу позже ", - написала артистка.
Напомним, ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.
Позднее стало известно, что украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.
Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.
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