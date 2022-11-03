Мария Бурмака раскрыла подробности трагической смерти мужа, за которого выходила дважды

Мария Бурмака раскрыла подробности смерти Дмитрия Небесийчука / instagram.com/mariaburmaka

Украинская певица, Народная артистка Украины Мария Бурмака в январе 2022 года рассказала о смерти бывшего мужа, отца ее единственного ребенка, музыкального продюсера Дмитрия Небесийчука.

Между супругами были непростые отношения, однако зла на бывшего возлюбленного Бурмака не держит. "Я дважды за него выходила замуж. Сейчас, когда его уже нет, хочу, чтобы светлые воспоминания остались у всех", - рассказывает она в интервью YouTube-каналу СерцемЮА.

Певица решила раскрыть подробности смерти Небесийчука лишь спустя восемь месяцев после его ухода. Продюсер скончался от ожогов, полученных им во время пожара. Поражения оказались несовместимыми с жизнью.

"Это для меня большая боль. Это трагическая история. У него был дом. Он его очень любил, отстраивал. Это произошло в понедельник, 24 января 2022 года. Он пошел на лыжах, разжег сауну... Или это был сердечный приступ, или он заснул, или что-то произошло, но был пожар. Он два дня после этого пожил, и 26 января его не стало", - поделилась болезненными воспоминаниями Бурмака.

У Дмитрия Небесийчука осталась дочь Ярина (1995 г.р.) от брака с Марией Бурмакой.

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