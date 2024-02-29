Не выдержал: звезда "Сватов" покинул Россию

Известный российский актер Александр Феклистов покинул страну на болотах Россию.

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Александр Феклистов покинул Россию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/feklistovofficial/

Александр Феклистов, который сыграл одну из главных ролей в знаменитом сериале "Сваты" сообщил о том, что покинул террористическую РФ.

После того как актер публично осудил кровавую войну в Украине, которую начала РФ, его спектакли начали массово отменять.

Некоторое время после полномасштабного вторжения Феклистов еще продолжал работать в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Но не выдержал массовых отмен и уехал жить в Испанию и пока не планирует возвращаться в Россию, об этом он сообщил во время интервью "И Грянул Грэм".

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"Дорогие мои украинские коллеги! С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам выразить слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с тем, что произошло. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина", — заявлял актер в своих соцсетях в 2022 году.

Он также уточнил, что в России пытаются закрыть "глаза и уши" людям, но многие все хорошо понимают.

Кто такой Александр Феклистов Александр Васильевич Феклистов — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист. Наиболее известен по роли Александра Берковича (Сан Саныча) в телесериале "Сваты".

В 2022 году выступил против вторжения России в Украину. В апреле записал видеообращение к Украине и украинцам.

В 2023 году уехал из России в Испанию.

Добавим, недавно российская актриса, которая поддерживает незаконное вторжение РФ в Украину, набросилась на Александра Феклистова из-за его позиции.

А также актриса-путинистка Татьяна Кравченко на одном из пропагандистских шоу в РФ перешла черту и обозвала Анну Кошмал нецензурным словом.

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