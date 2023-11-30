"Не все доживут": Макаревич дал прогноз относительно жизни в России

По словам артиста Макаревича, он ждал перемен в России, но когда понял, что их не будет - выехал из страны.

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Макаревич разговорился во время своего концерта / коллаж Главред, фото УНИАН

Фронтмен легендарной рок-группы "Машина времени" и известный противник путинского режима Андрей Макаревич сделал прогноз относительно наступления "лучших времен" для террористической России.

Об этом он стал говорить во время своего концерта в Португалии.

По информации Обозревателя, артист дал прогноз относительно завершения войны России и Украины, а также заверил, что лучшие времена все же настанут.

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Однако прогнозы относительно сроков этого процесса не так оптимистичны, как многим хотелось бы. "Обязательно будет лучше, но не факт, что все доживут. Как бы грустно это ни звучало, но верю, что обязательно будет. Потому что у нас нет выбора", – ответил артист.

Он также прокомментировал возможное завершение войны, которую развязала Россия. "Я не Бог, чтобы ответить на такой вопрос", - сказал он.

Что касается самого артиста и его отношения к войне, Макаревич ответил, что не привык смотреть на свою жизнь как на то, на что она поделилась, в каком месте проходит граница, что было до, а что после.

"Я не считаю, что нужно сожалеть о случившемся или о том, что произошло по-другому или непродуктивно. Это уже произошло. Поэтому не стоит тратить силы, это ничего не изменит. Я ни о чем не жалею. До последней минуты надеялся, что что-то в России может измениться. После того, как потерял всякую надежду, уехал", - поделился музыкант.

Напомним, ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, где сейчас находится, и поставил на место атаковавших его российских пропагандистов.

Напомним, ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.

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