"Не влезла в штаны, потому что беременна": в сети высмеяли Собчак, на которой не застегнулись брюки

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

В сети высмеяли новые фотографии российской журналистки Ксении Собчак.

В частности, "под обстрел" попали последние фотографии журналистки, на которых она позирует в брючном костюме. Пользователи сети заметили, что на селебрити не застегнулись штаны.

Сама Собчак прокомментировала свою публикацию так: "Из двух зол выбирает только тот, кому недостает смелости выступить против обоих".

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Много кто сразу предположил, что Ксения Собчак беременна.

Впрочем, другие предположили, что телеведущей просто нужно отработать очередной рекламный контракт, а в брюки она попросту не влезла.

Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно показала свой особняк на Рублевке с мозаикой и шкурами, рассказала, что происходит в россии с группой Би-2.

"Расскажу, какая сейчас ситуация у "Би-2". Если коротко: их прогибают, они не прогибаются. Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет", - говорит Собчак.