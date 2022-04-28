Популярная российская рок-группа отказалась выступать "Za президента" в Омске

Сознательные артисты бегут от знака "Z".
Российская рок-группа Би-2 за 15 минут до начала концерта в Омске отменила свое выступление.
Как сообщает Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента россии путина. Его не сняли со сцены перед концертом.
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Местный провластный канал пишет, что изначально персонал группы закрыл баннер в спорткомплексе "Красная звезда", где должен был пройти концерт, черным полотном.
Администрация комплекса попросила его снять, на что получила отказ. В итоге Би-2 отменили выступление.
Аналогичная история ранее произошла с ДДТ — их концерт в Тюмени отменился после отказа группы выступать в зале с буквой Z.
Напомним, ранее группа ДДТ также отказалась ассоциировать себя с фашизмом, который в россии теперь изображают латинской буквой Z.