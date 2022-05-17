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"Их прогибают, они не прогибаются": Собчак рассказала, как в РФ издеваются над группой Би-2 за отказ выступать под "Z"

17 мая 2022, 11:17

Артисты не хотят поддерживать убийцу путина.

Би-2
Би-2 пока не собираются выступать под фашистским символом / УНИАН

Российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно показала свой особняк на Рублевке с мозаикой и шкурами, рассказала, что происходит в россии с группой Би-2.

Об этом она сообщила на своем Телеграмм-канале.

"Расскажу, какая сейчас ситуация у "Би-2". Если коротко: их прогибают, они не прогибаются. Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет", - говорит Собчак.

По словам Собчак, Лева и Шура от такого компромисса отказываются.

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Собчак также добавила, что из-за этого, группе сняли концерты в Казани, Уфе, Пензе.

"В Питере и Астрахани планируются, но вряд ли им дадут выступить", - добавляет она.

Напомним, ранее российская служба Би-Би-Си сообщила о том, что в апреле - начале мая в российских регионах прошел марафон "Za Россию". На него власти потратили рекордную сумму - почти 100 млн рублей. Артисты заработали на патриотических концертах крупные гонорары, а приглашал их близкий Кремлю Экспертный институт социальных исследований.

Ксения Собчак
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