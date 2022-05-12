Сколько Путин платит артистам, выступающим "Za Россию": названа безпрецендентная сумма

Басков активно поддерживает россию и ее нападение на Украину

В апреле - начале мая в российских регионах прошел марафон "Za Россию". На него власти потратили рекордную сумму - почти 100 млн рублей. Артисты заработали на патриотических концертах крупные гонорары, а приглашал их близкий Кремлю Экспертный институт социальных исследований.

Дороже всего - в 10,5 млн рублей - бюджету обошлась группа Сергея Галанина, который заявлял, что государство должно помогать только "патриотически настроенным деятелям культуры".

По информации российской службы Би-Би-Си, такие митинги-концерты в середине апреля - начале мая власти организовали в более чем тридцати российских городах. В сюжетах федеральных каналов журналисты говорят, что цель акции - "поддержать российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине". В марафоне использовали два хештега: #Zaмирбезнацизма и #Мывместе.

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Из федерального бюджета на выступления артистов, занятых в этом марафоне, ушло 95,3 млн рублей. Это самый дорогой государственный контракт, заключенный когда-либо в россии на оплату концертной программы, следует из данных портала госзакупок.

Сколько стоит патриотизм

Всего в марафоне участвовали 34 исполнителя (группы или сольные артисты), между которыми и распределили 95,3 млн рублей, следует из контракта, который изучила Би-би-си.

Для каждого была согласована программа и ее цена. Программы назывались патриотично: "Своих не бросаем", "Победа за нами", "За тебя, Родина-Мать". Или оптимистично: "Все получится!", "Все будет хорошо!".

Госзаказчиком марафона "Za Россию" был Росконцерт - центр минкультуры, который занимается организацией гастролей и концертов российских артистов. Учреждение оплачивало концерты за счет субсидии из федерального бюджета.

Многие участники марафона уже давно выступают на патриотических акциях. Певица Виктория Дайнеко, например, в начале апреля выступала перед ранеными российскими солдатами в одинцовском госпитале им. А.А. Вишневского. На ее выступления в четырех концертах "Zа Россию" власти выделили 4 млн рублей.

У некоторых артистов как названия, так и цена выступления совпадали. Например, программу "Я люблю тебя, Россия" (864 тысячи рублей) представлял и солист оперы Мариинского театра Василий Герелло и исполнительница фольклора, вчерашняя школьница Елизавета Долженкова.

18 марта оба артиста выступали на концерте в Лужниках "Крымская весна", посвященном аннексии Крыма россией, куда приезжал путин. Через два дня после этого в Черновицкой области Украины, где родился Герелло, демонтировали звезду с его именем.

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Дороже всего власти оценили единственный концерт группы "Uma2rman" в Барнауле - он стоил более 4 млн рублей. Самым дешевым из музыкальных номеров оказалось выступление группы "Послезавтра". Хотя в контракте в названии группы нет латинской Z, на самом деле она называется "ПослеZавтра" и называлась так еще до начала войны россии против Украины, когда российские войска стали наносить букву Z на технику.

Группа была создана в 2001 году, но прославилась только через 20 лет - благодаря песне "Своих не бросаем". С ней они выступали и на концерте в "Лужниках" 18 марта - этим фактом группа очень гордится.

А это дорого?

Все условия организаторы определяют с каждым исполнителем индивидуально, сказали Би-би-си два продюсера шоу-бизнеса на условиях анонимности.

Один из них отметил, что заставить хедлайнеров эстрады выступать на таких концертах в регионах бесплатно или дешевле, чем они оценивают свои услуги на рынке, государство не может. Негласные исключения из этого правила - новогодние "Голубые огоньки", и в ряде случаев - концерты к Дню Победы, говорит собеседник.

Некоторые участники марафона посетили до семи регионов, кто-то ограничился одним. Общая сумма, выделенная на артиста или группу, складывалась из цены программы, умноженной на количество выступлений. Из этих денег оплачивались трансфер, отели и услуги организаторов. Сколько оставалось на гонорары и райдер - перечень условий и требований, предъявляемых организаторам выступлений артистом, музыкантом или творческим коллективом, - в контракте не указано.

Би-би-си сравнила стоимость участия артистов по госконтрактам в марафоне и других концертах, в том числе в прежние годы. Эти подсчеты приблизительные, так как до конца не раскрываются все условия, но они могут дать представление о порядке цен. Как выяснилось, в нынешних кризисных условиях гастроли в поддержку войны в Украине - неплохой бизнес для артистов-патриотов.

Олег Газманов и Денис Майданов уже после марафона "Za Россию" продолжили патриотическое турне и выступили на фестивале в Ставрополье, где первый заработал еще 2,8 млн, а второй - 2,5 млн рублей.

В 2017 году выступление группы "Uma2rman" на Дне России в Самаре стоило 2 млн рублей - в два раза дешевле, чем на марафоне. Стоимость может быть выше, потому что Барнаул находится дальше и лететь туда дороже для всей команды.

В целом смету в 95 млн рублей для оплаты артистов на 30 концертах, с учетом дальности переездов, собеседник Би-би-си назвал средней для шоу-бизнеса - правда, на момент до пандемии. При этом он отметил, что до 70% сметы концертов, которые проходят в формате оупен-эйр, уходит на оборудование сцены и безопасность. Эти расходы на марафон в контракте вообще не учтены.

Напомним, ранее стало известно, о том, что в оккупированном Донецке с концертами выступили Лариса Долина и Георгий Лепс, отчаянно поддерживающие нападение россии на Украину.