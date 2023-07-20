Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как сильно набрала лишние килограммы.

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Регина Тодоренко и ее лишние килограммы / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ, рассказала, как сильно поправилась.

В серии вопросов-ответов со своими подписчиками в Instagram, звезда, которая отдыхает в Турции, рассказала, что набрала много лишних килограмм.

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Тодоренко не влазит в свою одежду / Instagram/reginatodorenko

На вопрос, занимается ли звезда сейчас спортом, предательница ответила, что сейчас не занимается. "Я очень поправилась, не влезаю в приобретенную одежду. Вернусь домой, займусь своим телом", - говорит она.

Кроме того, она поделилась планами на свою карьеру в террористической России. И хотя удивляться уже нечего, все же новое тревел-шоу предательницы режет глаз. "Руссо экспрессо" - новый проект Тодоренко. Куда только теперь она поедет - остается загадкой.

Тодоренко поделилась планами на жизнь / Instagram/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко сообщила о том, что скоро расстанется со своим мужем-россиянином Владом Топаловым.

Также ранее она выложила фото в купальнике, которое удивило своей "пустотой". Оказалось, что у Тодоренко совсем не видно груди, когда она не в костюме.

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