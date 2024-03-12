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Не виноватая я: Кристина Соловий попала в новый скандал

Элина Чигис
12 марта 2024, 11:15обновлено 12 марта, 12:02
Соловий прокомментировала, как ее песни оказались на российских музыкальных платформах.
Кристина Соловий
Кристина Соловий рассказала, как ее треки оказались на российских платформах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/

Украинская певица Кристина Соловий обьяснила, что никакого согласия на публикацию песен она не давала. И на российских платформах пиратские версии ее композиций, из которых прибыль она не получает.

"Ни один из моих треков не размещен на российских платформах официально. Все доступные композиции — пиратские публикации, на распространение которых я не давала согласия и с которых я не получаю никакой прибыли. Как мы уже видели с "Ледовым шоу" — это, к сожалению, не то, чему стоит удивляться. Воры воруют", — объяснила артистка на своей странице в Instagram.

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Соловий уточнила, что на композицию "Зима", которую она записывала с Олегом Скрипкой, вообще не имеет прав.

"О треке "Зима", записанном совместно с Олегом Скрипкой — все права на эту композицию принадлежат Олегу Скрипке, он является автором слов и музыки. Также он ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах", — добавила артистка.

Кто такая Кристина Соловий?

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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