"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

Продюсер не разглядел потенциал в песне украинской представительницы.

https://stars.glavred.info/ne-uvidel-hitovosti-kondratyuk-proshelsya-po-pesne-leleka-dlya-evrovideniya-10759967.html Ссылка скопирована

Игорь Кондратюк раскритиковал LELEKA / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA; скрин из видео

Вы узнаете:

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью Telegraf высказался о песне, с которой LELEKA поедет представлять Украину на Евровидении 2026.

В сети активно обсуждают трек "Ridnym". Критика началась сразу после Нацотбора. Многим пользователям не понравилась песня, которую они считают слишком слабой для Евровидения. Масла в огонь подлили живые выступления LELEKA, на которых ей не всегда удавалось стабильно брать высокую ноту — главную фишку песни. Кондратюк считает, что трек не дотягивает до уровня хита.

видео дня

Евровидение 2026 - LELEKA представит Украину на конкурсе / фото: instagram.com, Евровидение Украина

"Я не увидел большой хитовости в этой песне, но там есть аутентичность, оригинальность. Посмотрим. LELEKA - может быть", — заявил Игорь.

Также он высказался о победе Украины на Евровидении в 2022 году. Продюсер считает, что после начала полномасштабного вторжения интерес к Украине был настолько высоким, что шансы на победу были как у группы Kalush, так и у Алины Паш.

Игорь Кондратюк - Евровидение 2026 / фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

"Мне было понятно, что в 2022 году, поедет ли Алина Паш или потом поедет Kalush, но будет колоссальная реакция на выступление украинцев. Началось полномасштабное вторжение, Европа в шоке, европейский зритель безусловно не хочет войны и поддержит наших. И было понятно, что там будут колоссальные баллы просто украинскому участнику. Но еще и песня понравилась. И даже если бы выступала Алина Паш, то я думаю, что у нее было бы то же самое первое место. Мне кажется, у нее была интересная композиция", — высказался Кондратюк.

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что организаторы уже готовятся к скорому старту Евровидения в Вене. В этом году состав комментаторов обновится, чтобы подарить зрителям новый взгляд на главное музыкальное событие Европы. Стало известно, кто присоединится к Тимуру Мирошниченко.

Также после того как кадры с роскошной свадьбы в Каннах облетели соцсети, украинская модель Ника в одночасье стала известной. Пока пользователи обсуждают детали союза с бизнесменом Ники Ломия, Главред собрал информацию про жизнь знаменитой невесты.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред