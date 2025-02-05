"Не святая": Оля Цибульская рассказала, с чего начался ее роман с мужем

Вкратце:
- Певица рассказала, что в дружбе с другими у нее было множество промахов
- В качестве примера она привела начало романа с мужем
Украинская певица и ведущая Оля Цибульская не часто раскрывает подробности своих отношений с мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком. Долгое время мужчина держался в тени, скрываясь от публики.
Известно, что артистка встретила своего избранника еще в школьные годы. Однако недавно она призналась - их отношения начались с не самой мажорной ноты.
Об этом Цибульская рассказала в своем YouTube-проекте "Дневник опыта". Сергей нравился Ольге и ее подруге, чувствами которой будущая певица пренебрегла ради собственного счастья.
"Я далеко не святая. У меня достаточно было факапов в дружбе. Например, я построила отношения со своим будущем мужем, зная, что он нравится одной знакомой девочке. Это, правда, было в школе и в детстве. Но все-таки – I'm a bitch", - говорит Оля Цибульская.
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Ранее Главред рассказывал, как дочери Веры Брежневой поздравляли звездную маму с 43-летием. Соня и Сара показали певицу такой, какой ее мало видел и помнит.
Также олимпийская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала про проблемы с алкоголем. Спортсменка призналась, когда и по какой причине начала злоупотреблять спиртным.
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Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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