"Не святая": Оля Цибульская рассказала, с чего начался ее роман с мужем

Цибульская рассказала про свою оплошность.

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Оля Цибульская новости - Цибульская рассказала про дружбу и начало романа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Вкратце:

Певица рассказала, что в дружбе с другими у нее было множество промахов

В качестве примера она привела начало романа с мужем

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская не часто раскрывает подробности своих отношений с мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком. Долгое время мужчина держался в тени, скрываясь от публики.

Известно, что артистка встретила своего избранника еще в школьные годы. Однако недавно она призналась - их отношения начались с не самой мажорной ноты.

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Об этом Цибульская рассказала в своем YouTube-проекте "Дневник опыта". Сергей нравился Ольге и ее подруге, чувствами которой будущая певица пренебрегла ради собственного счастья.

"Я далеко не святая. У меня достаточно было факапов в дружбе. Например, я построила отношения со своим будущем мужем, зная, что он нравится одной знакомой девочке. Это, правда, было в школе и в детстве. Но все-таки – I'm a bitch", - говорит Оля Цибульская.

Кто такая Оля Цибульская / инфографика: Главред

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Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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