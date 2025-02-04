Дочери Веры Брежневой показали фото звездной мамы без ретуши

Соня и Сара Киперман напомнили о самой главной роли Брежневой.

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Дочери Веры Брежневой - Соня и Сара Киперман показали архивные кадры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Кратко:

Дочери Веры Брежневой поздравили ее с Днем рождения

Соня и Сара Киперман показали редкие снимки мамы

Украинская певица Вера Брежнева на днях отметила 43-летие. В своем блоге она показала множество поздравлений от друзей, которыми ее буквально засыпало в социальных сетях.

Однако на их фоне все же выделялось нечто особенное - от Сони Киперман, старшей дочери артистки. Она показала свою звездную маму такой, какой ее мало кто знает и помнит.

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Киперман на своей странице в Instagram опубликовала два фото с Брежневой, которые были сняты в средине нулевых. Она показала не Веру-артистку, а Веру-маму - теплую и заботливую.

"С Днем рождения, мама! Люблю тебя всегда", - лаконично подписала кадры Соня Киперман.

Дочери Веры Брежневой - Соня и Сара Киперман показали архивные кадры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Младшая дочь Веры Брежневой, Сара Киперман, также не оставила певицу без поздравлений. Она последовала примеру Сони, и в особенный для мамы день опубликовала свое детское фото с ней, украшенное эмодзи сердечка.

Дочери Веры Брежневой - Соня и Сара Киперман показали архивные кадры / instagram.com/daisylaisyyy

Вера Брежнева - мама двоих дочерей от разных мужчин. Старшая, Соня, появилась на свет в 2001 году в фактическом браке артистки с Виталием Войченко. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана (развелись в 2012). В этом союзе родилась ее вторая дочь Сара (2009 г.р.). Во втором официальном браке Веры Брежневой, с продюсером Константином Меладзе, детей не было.

Вера Брежнева с дочерями Соней и Сарой / instagram.com/sonyaxkiperman

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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