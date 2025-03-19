В российском шоу-бизнесе допустили приезд Пугачевой на похороны Киркорова, но продюсер раскрыла планы примадонны.

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Пугачева отказалась приезжать на похороны Киркорова / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/,instagram.com Филипп Киркоров

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Аллу и Бедроса связывали теплые дружеские отношения

Концертный директор Пугачевой сказала, приедет ли она на похороны

Российский продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Алла Пугачева может приехать в Москву на прощание с бывшим свекром Бедросом Киркоровым. Об этом сообщают росСМИ.

Продюсер уточнил, что Аллу и Бедроса связывали теплые дружеские отношения, однако это не единственная причина, по которой артистка может вернуться в Россию.

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"Ее появление станет фурором. Она может прилететь не только из-за теплых чувств к бывшему свекру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям", - предположил продюсер.

По словам Дворцова, в случае приезда Пугачева проведет в Москве не больше суток.

В свою очередь концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что артистка не приедет на прощание с Бедросом Киркоровым.

"Не приедет", - ответила Чупракова на вопрос журналистов.

Кстати, в мае 2023 года Пугачева, которая давно не живет в РФ, приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище в Москве. В тот день автомобиль проследовал мимо журналистов. Примадонна отказалась общаться с прессой, и выйдя из своего Rolls-Royce Phantom, сразу прошла в зал к семье умершего дизайнера.

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Напомним, Главред писал, что 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о том, что его отец, народный артист России Бедрос Киркоров умер.

А также жизнь Бедроса Киркорова была связана с музыкой и художественной деятельностью, но в последние годы своей жизни он не остался в стороне от скандалов.

Помощница путиниста Киркорова выдала всю правду о смерти его отца.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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