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- Аллу и Бедроса связывали теплые дружеские отношения
- Концертный директор Пугачевой сказала, приедет ли она на похороны
Российский продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Алла Пугачева может приехать в Москву на прощание с бывшим свекром Бедросом Киркоровым. Об этом сообщают росСМИ.
Продюсер уточнил, что Аллу и Бедроса связывали теплые дружеские отношения, однако это не единственная причина, по которой артистка может вернуться в Россию.
"Ее появление станет фурором. Она может прилететь не только из-за теплых чувств к бывшему свекру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям", - предположил продюсер.
По словам Дворцова, в случае приезда Пугачева проведет в Москве не больше суток.
В свою очередь концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что артистка не приедет на прощание с Бедросом Киркоровым.
"Не приедет", - ответила Чупракова на вопрос журналистов.
Кстати, в мае 2023 года Пугачева, которая давно не живет в РФ, приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище в Москве. В тот день автомобиль проследовал мимо журналистов. Примадонна отказалась общаться с прессой, и выйдя из своего Rolls-Royce Phantom, сразу прошла в зал к семье умершего дизайнера.
Бедрос Киркоров - последние новости по теме:
Напомним, Главред писал, что 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о том, что его отец, народный артист России Бедрос Киркоров умер.
А также жизнь Бедроса Киркорова была связана с музыкой и художественной деятельностью, но в последние годы своей жизни он не остался в стороне от скандалов.
Помощница путиниста Киркорова выдала всю правду о смерти его отца.
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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