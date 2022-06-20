"Не получается": Данилко впервые рассказал, почему у него нет семьи

Андрей Данилко откровенно рассказал о своей жизнии / СТБ

Легендарный украинский юморист Андрей Данилко (более известный в своей поп-ипостаси как Верка Сердючка), рассказал, что ему не дается семейная жизнь. Об этом он сообщил в интервью программе "Факты" на ICTV.

По словам Данилко, который буквально недавно рассказал о многочисленных провокациях, которые пытались совершить в отношении него российские телепропагандисты, у него не получается завести семью.

"Не потому, что я не хочу. А просто не получается. Как будто бы мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, то я это принял. Если оно дано, оно будет. Мой друг Илюша, раньше работал на студии, не планировал же двух детей в один год, просто так получилось. То есть, это как судьба. Мне не дано", - говорит артист.

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Напомним, ранее Андрей Данилко подшутил над "игрушечным" министром Шойгу, а также выразил мнение, что правящая верхушка на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть Путин сосредоточил исключительно в своих руках.