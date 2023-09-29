Не нужно все усложнять: звезда "Холостячки" Мишина рассказала, как сбросила 12 кг

Звезда говорит, что нужно понять разницу между психологическим и физическим голодом.

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Ксения Мишина рассказала, как похудела / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube, Instagram (misha.k.ua)

Украинская актриса и звезда телешоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала как ей удалось похудеть на 12 кг и кто ей в этом помог.

Об этом она рассказала в интервью Алине Шаманской.

Знаменитость говорит что лишний вес набрала из-за того, что от пыталась заесть стресс. Именно поэтому Мишина набрала до 12 кг, а в какой-то момент поняла, что запустила ситуацию. Чтобы похудеть, ей пришлось обратиться к специалистам.

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"Я худела четыре месяца, я работала с очень классной командой квалифицированных людей, менторов, которые помогали, наблюдали, которые вели меня. На самом деле все настолько просто. Но, просто надо делать. Мы привыкли к тому, чтобы все усложнять и вестись на то, на что не нужно", – говорит Ксения.

Также девушка говорит, что очень важно правильно питаться, ведь именно в этом секрет похудения. Ксения рассказала, что существуют физический и психологический голод, и если вы поймете разницу между ними, то сможете сбросить вес.

"Очень важно научиться отличать, ты действительно сейчас голодная, или что-то сейчас произошло, какая-то ситуация, после которой ты захотела поесть. Это реакция организма, что-то такое произошло и ты начинаешь есть. Но на самом деле твоему организму не надо. И ты так внимание концентрацию хлоп сюда, в желудок. И ты понимаешь, да нет, это просто мой мозг голодный, но не мой желудок", - поделилась звезда.

Напомним, на днях Ксения Мишина на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором хвастается драгоценным кольцом на безымянном пальце.

Также Главред ранее писал о том, что известная актриса дубляжа и сериалов Наталка Денисенко рассказала конкурирует ли с Мишиной.

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