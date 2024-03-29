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"Не нужно прощаний этих душных": Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне

Элина Чигис
29 марта 2024, 10:00
Алла Пугачева выпустила новую песню "Береги", в композиции певица прощается с любимым человеком.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Алла Пугачева выпустила новую песню / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично осудила вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта в Израиль, порадовала поклонников новым хитом.

В новой песне Примадонна проникновенным голосом рассуждает о тяжелых эмоциях:

"Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко".

Мужскую партию в песне исполнил малоизвестный певец Женя Моисеев. Поговаривают, что артист живет в Америке.

"Ни слова, давай сейчас ни слова. Начни играть по новой. А здесь прими ничью. Не важно, откуда в сердце жажда. Сглотни обиду дважды. А я тоску допью", - поет Моисеев.

Жители страны-террористки предположили, что песня посвящена ее мужу Максиму Галкину и Примадонна намекнула на расставание с любимым. Но если посмотреть ленту в соцсетях звезд, то ни о каком расставании не идет речь. Алла и Максим выглядят счастливыми, как никогда.

Смотрите видео новой песни Аллы Пугачевой:

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, российский адвокат Андрей Алешкин прокомментировал молчание Аллы Пугачевой о теракте в "Крокус Сити Холле". Он заявил, что это связано с отрешенностью артистки от России.

А также Стас Намин, который раньше сотрудничал с Пугачевой, навестил ее в Израиле и рассказал, что якобы Пугачевой очень плохо в Израиле и нормальная жизнь может быть только в стране-террористе России.

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