"Не может сидеть на месте": Злата Огневич рассказала о службе ее 69-летнего отца в ВСУ

Злата Огневич очень переживает за отца.

https://stars.glavred.info/ne-mozhet-sidet-na-meste-zlata-ognevich-rasskazala-o-sluzhbe-ee-69-letnego-otca-v-vsu-10601228.html Ссылка скопирована

Злата Огневич много помогает ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская известная певица Злата Огневич рассказала, что ее отец Леонид Григорьевич Бордюг, который с первых дней полномасштабной войны в Украине спасает жизни раненым на Харьковском направлении, не собирается оставлять службу.

В программе "Ближе к звездам" артистка отметила, что после отпусков с фронта ее отец всегда спешит к раненым.

"Каждый раз, когда отец приезжает в небольшой отпуск, то говорит, что все, больше не сможет поехать. Здесь операцию выстоять молодому хирургу трудно, а здесь 69 лет... Но после очередного восстановления говорит, что снова поедет и не может сидеть на месте, сложа руки. Я говорю: "Папа, что ты, как ты?" А он отвечает: "Не дождетесь". Папа мой молодец", - поделилась Огневич.

Певица также рассказала, что тоже помогает военным и часто ездит с благотворительными концертами к украинским защитникам.

"Я начала ездить на концерты еще до того, как это стало мейнстримом. Сплю в бусах, мечтаю поспать в кровати, которая никуда не едет. Обычный выезд к военным выглядит так: мы выезжаем из Киева, едем сотни километров, даем один концерт, потом снова переезд, второй концерт и возвращаемся домой. Но военных надо поддерживать", - подчеркнула Злата.

Смотрите видео, в котором Злата Огневич рассказала об отце:

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред