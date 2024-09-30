"Не может сидеть на месте": Злата Огневич рассказала о службе ее 69-летнего отца в ВСУ

Украинская известная певица Злата Огневич рассказала, что ее отец Леонид Григорьевич Бордюг, который с первых дней полномасштабной войны в Украине спасает жизни раненым на Харьковском направлении, не собирается оставлять службу.
В программе "Ближе к звездам" артистка отметила, что после отпусков с фронта ее отец всегда спешит к раненым.
"Каждый раз, когда отец приезжает в небольшой отпуск, то говорит, что все, больше не сможет поехать. Здесь операцию выстоять молодому хирургу трудно, а здесь 69 лет... Но после очередного восстановления говорит, что снова поедет и не может сидеть на месте, сложа руки. Я говорю: "Папа, что ты, как ты?" А он отвечает: "Не дождетесь". Папа мой молодец", - поделилась Огневич.
Певица также рассказала, что тоже помогает военным и часто ездит с благотворительными концертами к украинским защитникам.
"Я начала ездить на концерты еще до того, как это стало мейнстримом. Сплю в бусах, мечтаю поспать в кровати, которая никуда не едет. Обычный выезд к военным выглядит так: мы выезжаем из Киева, едем сотни километров, даем один концерт, потом снова переезд, второй концерт и возвращаемся домой. Но военных надо поддерживать", - подчеркнула Злата.
Смотрите видео, в котором Злата Огневич рассказала об отце:
Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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