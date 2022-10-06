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Не любит никого кроме Камиллы: за что Чарльз III ненавидит Кейт Миддлтон

6 октября 2022, 12:43

Принцесса Уэльская становится причиной регулярной раздражительности британского монарха.

Король Чарльз III, королева-консорт Камилла, Кейт Миддлтон
За что Чарльз III не любит Кейт Миддлтон / instagram.com/theroyalfamily

После смерти королевы Елизаветы II и восход на престол Чарльза III, британская королевская семья переживает новый виток повышенного общественного интереса.

В частности с большим любопытством наблюдают за взаимоотношениями новоиспеченного монарха со своей венценосной семьей. Чарльз III всегда был более экспрессивным, чем его чопорная и сдержанная мать-королева и, похоже, даже в свои элегантные 73 года сохранил эту несдержанность.

СМИ приводят цитаты из книги королевского биографа Кэти Николл "Новые члены королевской семьи", которые весьма непрозрачно намекают на то, что эмоциональные вспышки Карла распространяются даже на самых приближенных к нему - принца и принцессу Уэльских, Уильяма и Кэтрин.

В частности Миддлтон безумно раздражает Чарльза III по целым двум причинам: из-за яркой внешности и общественной любви к ее персоне, королю кажется, что она отвлекает внимание народа на себя, и поэтому его добрые дела остаются незамеченными.

Также Карл обвиняет принцессу Уэльскую в том, что она якобы запрещает ему видеться со своими внуками (принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи) столько, сколько ему того хочется. Едва ли у монарха теперь будет возможность проводить с детьми дни напролет, виновата в этом не Миддлтон, а королевский престол, которого он так жаждал многие десятилетия.

Ранее "тайный сын" короля Чарльза III и королевы Камиллы, австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, потребовал отдать ему титул принца Уэльского, наследного принца Британии, который сейчас носит Уильям.

Также звездный экстрасенс Макс Гордеев сделал прогноз, сколько продлится правление короля Чарльза III, самого старого монарха Европы, на британском престоле.

Другие новости:

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