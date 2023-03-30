Не Лозовицкая: Алекс Топольский впервые показал свою новую пассию

Холостяк на седьмом небе от счастья, и, опьяненный любовью, приоткрыл завесу тайны, которая окутывала его избранницу.

Алекс Топольский показал, как выглядит его новая девушка / instagram.com/alex_topolsky

Бизнесмен и главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Алекс Топольский продолжает жить в формате телепроекта: он встретил новую любовь и подробно информирует подписчиков на своей странице в Instagram.

Про появление в его жизни девушки, которая глубоко затронула его душу, Топольский заговорил два месяца назад. До этого он лишь рассказывал о ней, но теперь решил показать избранницу публике.

Более того - мужчина посвятил фанатов в интимные подробности свидания с любимой: сперва букет роз и ужин в ресторане, затем - долгие разговоры про жизнь на побережье океана. Романтическое настроение побудило Топольского показать, с кем он проводит время.

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Так в его блоге появились первые совместные кадры с возлюбленной. Правда имя и лицо девушки он по-прежнему скрывает эмодзи - сверкающего сердечка и влюбленного котика соответственно.

Алекс пообещал фанатам со временем раскрыть личность возлюбленной, однако сейчас о ней известно лишь то, что ей 23 года, и она является собственницей собственного бренда нижнего белья.

Алекс Топольский показал, как выглядит его новая девушка / instagram.com/alex_topolsky

Ранее Ирина Билык подогрела слухи про свое воссоединение с хореографом Дмитрием Коляденко - они были парой в начале двухтысячных, но расстались из-за постоянных скандалов на почве ревности.

Также стало известно, что 28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, вышла замуж за своего таинственного избранника.

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