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Не Лозовицкая: Алекс Топольский впервые показал свою новую пассию

30 марта 2023, 19:47
Холостяк на седьмом небе от счастья, и, опьяненный любовью, приоткрыл завесу тайны, которая окутывала его избранницу.
Алекс Топольский
Алекс Топольский показал, как выглядит его новая девушка / instagram.com/alex_topolsky

Бизнесмен и главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Алекс Топольский продолжает жить в формате телепроекта: он встретил новую любовь и подробно информирует подписчиков на своей странице в Instagram.

Про появление в его жизни девушки, которая глубоко затронула его душу, Топольский заговорил два месяца назад. До этого он лишь рассказывал о ней, но теперь решил показать избранницу публике.

Более того - мужчина посвятил фанатов в интимные подробности свидания с любимой: сперва букет роз и ужин в ресторане, затем - долгие разговоры про жизнь на побережье океана. Романтическое настроение побудило Топольского показать, с кем он проводит время.

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Так в его блоге появились первые совместные кадры с возлюбленной. Правда имя и лицо девушки он по-прежнему скрывает эмодзи - сверкающего сердечка и влюбленного котика соответственно.

Алекс пообещал фанатам со временем раскрыть личность возлюбленной, однако сейчас о ней известно лишь то, что ей 23 года, и она является собственницей собственного бренда нижнего белья.

Алекс Топольский
Алекс Топольский показал, как выглядит его новая девушка / instagram.com/alex_topolsky

Ранее Ирина Билык подогрела слухи про свое воссоединение с хореографом Дмитрием Коляденко - они были парой в начале двухтысячных, но расстались из-за постоянных скандалов на почве ревности.

Также стало известно, что 28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, вышла замуж за своего таинственного избранника.

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