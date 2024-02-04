"Не интересно в этих пиар-гонках": участница сняла свою кандидитуру с Нацотбора

За несколько часов до оглашения результата певица подвергла сомнению "прозрачность" голосования.

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Нацотбор-2024 - SKYLERR отказалась от участия в конкурсе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/skylerr_official

Вечером 3 февраля состоялся финал Национального отбора конкурсанта для участия в Евровидении-2024 в Мальме. Увы, по техническим причинам оглашение результатов перенесли на следующий день - в приложении "Дія", через которое зрители могли отдать голоса за своих фаворитов, произошел сбой.

Организаторы Нацотбора приняли решение продолжить голосование до 19:05, 4 февраля, когда в прямом эфире будут оглашены результаты. "Дія" на какое-то время восстановила свою работу, однако уже днем 2 февраля в приложении вновь начались проблемы.

Вскоре, уладили и их, но этот факт заставил участницу финала Нацотбора, певицу SKYLERR, усомниться в действительности голосов. "К сожалению... Ночью Дія работала, и якобы было очень много голосов, но... Активных опросов нет, голосование вновь не работает и даже уже не показывает, какое было количество проголосовавших, будто все завершилось или было аннулировано", - написала расстроенная артистка в социальных сетях.

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В связи с этим позже она в своем блоге в Instagram сделала публичное заявление, в котором сняла свою кандидатуру с Национального отбора и отказалась от участия в голосовании, так как прозрачность голосования вызывает у нее сомнения.

"Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте. В этой пиар-гонке, которая сложилась из-за этой ситуации участвовать мне не интересно, "нет победителей в этом марафоне" - слова из моей песни, которые сегодня как никогда актуальны", - считает Скайлер.

Тем не менее певица выразила благодарность организаторам Нацотбора, а свое участие в подобном мероприятии оценила, как невероятно интересное.

Нацотбор-2024 - SKYLERR отказалась от участия в конкурсе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также организаторы Евровидения объявили, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале. Также стало известно, кто из "Большой пятерки" будет голосовать за Украину.

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