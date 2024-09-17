"Не ходила, не говорила, не ела": Наталья Могилевская рассказала правду о приемной дочери

Наталья Могилевская ошеломила признанием, как проходила адаптация ее приемных детей.

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Наталья Могилевская рассказала о своих приемных детях - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская известная певица Наталья Могилевская поделилась сложностями воспитания своих приемных дочерей.

В интервью для канала "Киев 24" Могилевская рассказала, что ее дети очень талантливые.

"Они знают все мои песни точно, они поют. Младшая – это очень смешно. Но вообще они очень талантливы, танцуют и поют прекрасно", – отметила Наталья.

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Также артистка призналась, что младшей дочери Софии нужно больше внимания, ведь ей нужна помощь.

"Физически больше внимания требует младшая, и ей нужно очень многое организовать. Ей нужна помощь, потому что она не ходила, не говорила, не ела сама. А что касается психологической работы, то в ее очень много нуждается старшая дочь, потому что это о все – о вселенной, об отношении к жизни, об уважении к взрослым, о собственных границах", – искренне рассказала Наталья.

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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