УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не хочу просто ждать": Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью

Дмитрий Видоменко
29 мая 2024, 04:15
6
По словам легендарной канадской Селин Дион, сейчас она учится жить с неизлечимой болезнью и рассчитывает на новые научно-медицинские разработки.
Селин Дион
Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью / коллаж ua.depositphotos.com

Легендарная канадская и американская певица Селин Дион рассказала фанатам, как ей приходится бороться с тяжелым аутоиммунным заболеванием "синдром ригидного человека", сообщает британский таблоид Sun.

"Я не знаю, что мое тело скажет мне. С другой стороны, я не хочу просто ждать. Я не победила эту болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет. Но надеюсь, что мы найдем чудо, способ вылечить это с помощью научных исследований, а сейчас мне нужно научиться с этим жить", —говорит певица.

"Селин не отказывается от своего желания снова петь. Она работает с преподавателями по вокалу, участниками группы и специалистами уже более шести месяцев. Она считает, что могла бы выпустить фильм-концерт, в котором она исполнит свои самые большие хиты", — рассказал инсайдер британским журналистам.

видео дня

Диагноз "синдром ригидного человека" — редкое неврологическое расстройство, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы. Спазмы обычно бывают крайне болезненными, могут появляться и исчезать, а со временем могут усиливаться. Скованность обычно поражает мышцы туловища, но может также влиять на мышцы рук и ног.

Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Селин Дион новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

23:54 Мир
Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

23:05 Украина
В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

23:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинист Киркоров показал прогулку с Пугачевой за руку - что случилось 11507

Путинист Киркоров показал прогулку с Пугачевой за руку - что случилось

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100% 9728

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100%

Изменял долгое время: в России распалась самая крепкая семейная пара 8407

Изменял долгое время: в России распалась самая крепкая семейная пара

Военные просят исключить нардепов Порошенко из комиссии по фортификациям: Вы за предыдущие не отсидели 6003

Военные просят исключить нардепов Порошенко из комиссии по фортификациям: "Вы за предыдущие не отсидели"

Последние новости

04:50

"Нелегитимность" Зеленского: политолог объяснил смысл "наезда" Путина

04:15

"Не хочу просто ждать": Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью

03:45

"Остановить это невозможно": полковник ВСУ сказал, какое решение Китая может навредить Украине

03:00

"Друзьями нам не быть": Илона Гвоздева высказалась о Владимире Остапчуке

02:40

"У меня не было выбора": Нино Катамадзе призналась, что заставило ее петь в РФ

Изменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - КлименкоИзменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - Клименко
02:20

Пик дефицита в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, когда и к чему готовиться

01:28

Эксперт ответил, способна ли РФ воевать на два фронта

28 мая, вторник
23:54

Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

23:50

Kola рассказала, как планирует заводить детей в браке на расстоянии

Реклама
23:41

Сложная загадка для самых сообразительных: лишь единицы найдут ошибку за 5 секунд

23:26

Сайт королевской семьи удалил заявление принца Гарри, которое привело короля в ярость

23:11

Выглядела жалко: путинистка Аллегрова опозорилась во время шоу

23:05

Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

23:04

В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

23:02

Внук Аллы Пугачевой обломал россиян и показал своих друзей - причина

22:48

Эктор Хименес-Браво намекнул на беременность подруги: "Не можем скрывать"Видео

22:44

Где Украине найти 20 батарей Patriot?мнение

22:37

Не Почаевская и не Киево-Печерская: какая лавра самая старая в Украине - Аким ГалимовВидео

22:15

Китайский гороскоп на июнь 2024:

22:06

"Муж-олень Валерии": путинист Иосиф Пригожин опозорился на всю РФ

Реклама
22:04

Будут ли отключения света в Украине 29 мая: в "Укрэнерго" ответили

21:57

"Повезло, что была пристегнута": популярная украинская певица попала в ДТП

21:42

Была с сопровождением: Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на людях

21:32

Как приготовить наливку из смородины: что делать, чтобы получить вкусный и сладкий напиток

21:17

Взрывы в Подмосковье: российская ПВО перепутала цели и влупила по своим - СМИ

21:11

Украина должна отвечать: Макрон призвал разрешить ВСУ бить по России

20:56

127 млн євро и боеприпасы: Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности

20:24

Тяжелые бои на Харьковщине: РФ нацелилась на окружение стратегического города - ВСУ

20:04

"Гневные звонки" в Киев: США и Германия угрожали Украине из-за ударов по РФ

19:32

ATACMS "закосили" ГРУшников и технику: подробности ударов по русским в Луганске

19:03

Саммит в Швейцарии: в чем заключается сложная дипломатическая играмнение

18:47

Стягивают еще 300 тысяч солдат: РФ хочет открыть новый фронт в Украине - Умеров

18:45

Как понять, что это был вещий сон: что делать с трактованием сновидений

18:36

ТЦК будут присылать повестки 17-летним украинцам: объяснение Сухопутных войск

18:23

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше ХарьковаВидео

18:15

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

18:07

Невероятный результат: мужчина показал как вырастить куст малины из ягодыВидео

17:56

Умер легендарный журналист и основатель "Интерфакс-Украина" Александр МартыненкоВидео

17:50

Будет храниться всю зиму: совет, как заморозить смородину с сахаром в морозилке

17:48

Взрывы раздавались в двух областях: РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами

Реклама
17:39

"Холостяк" Терен рассказал, у каких девушек нет шансов завоевать его сердце

17:33

Легенда киевского "Динамо" стал офицером Нацгвардии

17:27

"Нет признаков, что Путин прекратит войну": Столтенберг разнес заявления РФ о переговорах

16:54

Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске

16:50

"Убивала всех": в террористической России Пугачеву обвинили в очередной глупости

16:42

ВСУ расширили плацдарм под Крынками: эксперт рассказал детали

16:38

На Оксану Билозир было совершено покушение - певица раскрыла детали

16:37

"Начало завершения войны": Стефанишина рассказала о плане восстановления мира

16:36

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат "серебряную" проблемуВидео

16:25

Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять