"Не хочу просто ждать": Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью

По словам легендарной канадской Селин Дион, сейчас она учится жить с неизлечимой болезнью и рассчитывает на новые научно-медицинские разработки.

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Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью / коллаж ua.depositphotos.com

Легендарная канадская и американская певица Селин Дион рассказала фанатам, как ей приходится бороться с тяжелым аутоиммунным заболеванием "синдром ригидного человека", сообщает британский таблоид Sun.

"Я не знаю, что мое тело скажет мне. С другой стороны, я не хочу просто ждать. Я не победила эту болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет. Но надеюсь, что мы найдем чудо, способ вылечить это с помощью научных исследований, а сейчас мне нужно научиться с этим жить", —говорит певица.

"Селин не отказывается от своего желания снова петь. Она работает с преподавателями по вокалу, участниками группы и специалистами уже более шести месяцев. Она считает, что могла бы выпустить фильм-концерт, в котором она исполнит свои самые большие хиты", — рассказал инсайдер британским журналистам.

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Диагноз "синдром ригидного человека" — редкое неврологическое расстройство, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы. Спазмы обычно бывают крайне болезненными, могут появляться и исчезать, а со временем могут усиливаться. Скованность обычно поражает мышцы туловища, но может также влиять на мышцы рук и ног.

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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