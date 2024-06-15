Не хочу говорить слово "дочь": Евгения Власова рассказала, почему прячет свою девочку

Украинская певица Евгения Власова, которая недавно дала редкое интервью и высказалась о русском языке, неожиданно рассказала о своей дочери.
Как рассказала Власова в интервью Люкс.ФМ, она ничего не будет говорить о дочери. "Мне даже не хочется говорить слово "дочь". Много она пережила процессов и проблем, связанных с этим. Мне хватило моих процессов, которые уже были, когда она была маленькой", - заявила артистка.
Власова призналась, что всегда позволяла дочери чувствовать свободу и самостоятельно принимать решения. Сейчас она с легкостью адаптируется к жизни за границей. Однако звездная мама не скрывает, что все же помогает дочери финансово.
Кто такая Евгения Власова?
Евгения Власова — украинская певица, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной. Бывшая супруга Дмитрия Костюка. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда".
В середине нулевых врачи диагностировали у Власовой рак. Певице удалось побороть страшный недуг, после чего она вернулась на сцену. Участвувала в шоу "Народная звезда", где заняла второе место, начала сотрудничество с группой "Dazzle Dreams", в мае 2010 открыла вокальную школу.
"Благодарит за то, что не забирала ее свободы. Хотя это очень свысока звучит, потому что я не имею права что-то забирать. Наверное, за то, что я просто созерцала за тем, как она становится свободной, самодостаточным человеком, имеющим свой ум и решение. И просто была рядом, чтобы подстраховать, если нужно держать с детьми не столько дружеские, а доверительные отношения. момент и они тебя поддержат на все 100%", – добавила Власова.
Евгения Власова - последние новости по теме
Отметим, в 2018 году Евгения Власова попала в реанимацию и перенесла операцию. Власова отметила, когда она боролась с онкологией, ей было проще совладать с эмоциями.
А также ранее Евгения Власова призналась, что она начала пристальней рассматривать свои бедра в зеркале и следить за проявлением целлюлита на них. Певица отметила, что она старается уделять время спорту, соблюдает диету и использует косметические средства для борьбы с жировыми отложениями.
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