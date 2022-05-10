"Не хочу быть причастной к этому": сестра Дантеса мечтает избавиться от паспорта РФ

Владимир Дантес рассказал о сестре с российским гражданством / instagram.com/vladimirdantes

Украинский музыкант, ведущий и комик Владимир Дантес признан врагом россии в то время, как его сестра является гражданкой рф.

К счастью, семью артиста обошла трагедия раздора из-за политический убеждений - семья Дантеса всецело поддерживает Украину и осуждает военное вторжение рф.

В интервью для программы ЖВЛ музыкант признался - его сестра, которая долгие годы жила в россии и даже получила гражданство, покинула страну и сейчас российский паспорт ее тяготит.

"У меня есть сестра, но она очень давно уехала. И в начале войны она каждый день плакала, поддерживала. Теперь она живет в Европе и хочет получить украинское гражданство. Она говорит: "Я хочу изменить гражданство, не хочу быть причастной к этому. Не хочу этот паспорт. Мне с ним тяжело", - поделился он.

Также Дантес отметил - ему удалось сохранить российских друзей, потому что большинство из них оказалось адекватными, разумными людьми. они также покинули рф, не желая поддерживать каким-либо образом страну агрессора и кровавую военную политику обезумевшего путина: "Есть друзья, которые с первых дней уехали оттуда и до сих пор извиняются. Они очень многое делают, а главное, они не защищают ни себя, ни русню. Они молча делают дело и не задают никаких вопросов".

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Ранее Владимир Дантес прокомментировал роман бывшей супруги Нади Дорофеевой с их другом семьи Михаилом Кацуриным.

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