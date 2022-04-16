"Мы, украинские евреи, еще те паршивцы": Владимир Дантес объявлен врагом России

Певец огорчился, что с новым "назначением" тянули так долго.
Украинский певец и комик Владимир Дантес поделился с поклонниками счастливой новостью - ему вручили новое звание.
Музыкант не стал пока Народным артистом, не получил Грэмми (пока), но был отмечен российским Комитетом защиты национальных интересов, как враг народа.
Место в этом списке очень обрадовало Дантеса. Он даже огорчился, что составители реестра негодных тянули так долго.
"Фух, почему так долго меня рассматривали? Мне, правда, непонятно. Я реально подавался еще в феврале. Вы очень долго думаете! Всех поздравляю, с вами враг РФ", – рассказал певец в Instagram-сторис.
В список врагов народа Владимир Дантес (Гудков) попал за то, что он "восхваляет действия неонацистского батальона "Азов", распространяя пропагандистские видео, а также призывает россиян участвовать в незаконных уличных акциях против специальной военной операции".
Формулировка позабавила певца, он отметил что он, будучи украинским евреем, еще тот паршивец.
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В список врагов россии также попали Маша Ефросинина и Дмитрий Комаров. Знаменитости поделились в социальных сетях своими впечатлениями от нового статуса.
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