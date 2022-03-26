"Не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе": Могилевская показала жизнь женщин и детей в условиях войны

Могилевская показала, в каких условиях живут переселенцы / скриншот

Украина противостоит России уже более месяца. Многим гражданам из-за войны пришлось покинуть свои родные дома.

Певица Наталья Могилевская решила показать, как теперь приходится жить украинским семьям после прихода оккупанта.

"Люди спят рядом целыми семьями на самодельных кроватях из деревянных поддонов, при этом чувствуют вину за то, что они находятся в безопасности. Никогда не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе, но я рада, что эти люди живы и накормлены благодаря работе волонтесского хаба "Венеция"! Спасибо", - написала артистка в подписи к посту в Instagram.

Могилевская также пообщалась и подбодрила детей, которые из-за России теперь вынуждены жить в таких условиях.

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Напомним известные российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум присоединились к сбору средств украинским детям - выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

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