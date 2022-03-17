"Не было времени отвечать": Лобода жестко высказалась о смене украинского гражданства

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода, которая часто выступала в России, опровергла информацию о смене гражданства.

Российские СМИ накануне массово опубликовали информацию, что Лобода отвергла украинское гражданство и сменила его на паспорт Мальты.

"Важно. У меня одно гражданство. Было есть и будет. И оно украинское", - написала Лобода, продемонстрировав фото потрепанного документа.

Почему так поздно отреагировала Лобода на слухи о смене гражданство, певица ответила довольно жестко: "Не было времени отвечать на всякую хрень".

Светлана Лобода уроженка Ирпеня, города, который относится к самым пострадавшим от российского вторжения.

"Каждый выбирает свой путь - одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй. За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей , среди них дети, бабушки , мамы . Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели", - отчиталась она.

Певица сообщила, что она и ее команда круглосуточно решают проблемы с документами, доставляют гуманитарную помощь везде, где есть доступ.

"Я делаю все что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти.И я буду делать это, пока хватит моих сил! Спасибо людям, которые рядом со мной- оказалось, что я живу среди Настоящих Героев. И сегодня я призываю всех моих подписчиков слушать только свое сердце и максимально оказывать помощь тем, кто сейчас находится в критической ситуации!", - резюмировала певица.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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